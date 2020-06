Bilanzskandal : Wirecard-Chef Braun tritt zurück

Dass ein Viertel der Bilanzsumme offenbar verschwunden ist, hat nun auch Wirecards Vorstandschef seinen Posten gekostet. Markus Braun tritt mit sofortiger Wirkung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zurück, teilte das Unternehmen am Freitagmittag mit. Interims-Chef wird nun der erst gestern in den Vorstand aufgerückte James Freis. Angesichts des wachsenden Bilanzskandals hatten zuvor immer mehr Investoren den Rücktritt von Braun gefordert. Auf die Nachricht des Rücktritts hin erholte sich Wirecards Aktienkurs leicht, notierte aber immer noch um 25 Prozent im Minus.

Sollte der Zahlungsdienstleister angesichts des Skandals sogar in die Insolvenz rutschen, könnte das auch fühlbare Auswirkungen für Verbraucher an Ladenkassen haben: Wirecard wickelt unter anderem die Kreditkartenzahlungen für Aldi ab. Aldi steht laut eines Sprechers mit Wirecard in Verbindung, um den Sachverhalt zu klären. „Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir Spekulationen nicht kommentieren“, sagte er auf F.A.Z.-Anfrage.

Braun galt lange als unersetzbar, da er das strategische Mastermind hinter Wirecard war. Der 51 Jahre alte Österreicher hatte aus dem Start-up-Unternehmen, das nach dem Zusammenbruch der New Economy zunächst Online-Zahlungen für die Porno- und Glücksspielindustrie abwickelte, binnen zwei Jahrzehnten einen internationalen Zahlungsverkehrsanbieter gemacht. Wirecard galt als die erfolgreichste deutsche Gründerstory. Vorläufiger Höhepunkt war der Aufstieg in den Dax im Herbst 2018 – seitdem ging es abwärts.

Der Vorstandschef hatte stets den Eindruck erweckt, dass an den schon lange brodelnden Verdachtsmomenten gegen Wirecard nichts dran sei und sich früher oder später alles aufklären lasse – zuletzt noch am Donnerstagabend in einem Video, nachdem der Konzern zum vierten Mal seinen Jahresabschluss verschieben musste. In anderen Unternehmen wäre Braun als Chef wohl schon viel früher herausgeflogen. Als Problem galt aber, dass er nicht nur mit 7 Prozent der Aktien größter Einzelaktionär des eigenen Unternehmens ist, sondern eben auch der unersetzliche Stratege.

Deshalb sahen Beobachter den von der Deutschen Börse gekommenen und als durchsetzungsstarken Aufräumer geltenden Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann in einer Zwickmühle. Das am Freitag mitgeteilte Fehlen von 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz von Wirecard, die auf philippinischen Treuhandkonten hätten liegen sollen, dürfte dem Vorstandschef nun den Rest gegeben haben. Wie es mit dem Unternehmen weitergeht, ist allerdings freilich weiter offen. Am Markt wird schon eine Insolvenz des Zahlungsdienstleisters durchgespielt, ein Abstieg aus dem Dax erscheint möglich.

Könnte der Konzern nun aus dem Dax so schnell wieder rausfliegen, wie er damals reingekommen ist? Grundsätzlich muss jedes Unternehmen den deutschen Leitindex verlassen, wenn es zum nächsten Überprüfungstermin gewisse Richtlinien nicht mehr erfüllt. Ganz vereinfacht gesagt muss es nach Börsenumsatz und Marktkapitalisierung zu den 30 größten Konzernen in Deutschland gehören. Da der „Dax“ aber mit dem Dax, dem M-Dax und dem S-Dax eine ganze Kursfamilie ist, ist es nicht ganz so einfach. Deswegen findet sich im Dax eher eine Top 35 bis Top 40 wieder.

Nun ist es relativ schwierig, vorherzusagen, wo Wirecard beim Börsenumsatz zum Stichtag stehen wird. Im Juni gehörte das Unternehmen zu den vier liquidesten Dax-Konzernen. Anders sieht es beim Börsenwert aus. Der beträgt nun nur noch 2,5 Milliarden Euro. Aktuell findet sich Wirecard damit nicht einmal in den Top 50 der Marktkapitalisierung in Deutschland wieder. Gibt es im September einen geeigneten Nachfolger, der die Kriterien erfüllt, würde Wirecard zum derzeitigen Kurs wieder absteigen. Je nach Aktienkursentwicklung gäbe es verschiedene Nachrücker. Bereit stünden etwa Delievery Hero, Zalando oder Symrise. Anders sieht es zum Beispiel im Falle einer Insolvenz aus, dann wäre Wirecard sofort raus aus dem Index.