Sorgen um Wein-Jahrgang : Die Winzer hoffen noch auf Sonne

Solaris soll es werden, eine Neuzüchtung. Und die rheinhessische Weinkönigin Eva Müller wird auch da sein. Wenn das Deutsche Weininstitut an diesem Montag zum offiziellen Start der Weinlese ins rheinhessische Lörzweiler lädt, soll nichts schiefgehen. Die zentrale Marketingorganisation der Deutschen Weinbauern kann schließlich gute Presse gebrauchen. Nach den alarmierenden Exportzahlen und dem bitteren Streit in der Branche über das neue Weingesetz tut Optimismus not. Auf die frühreife, pilzresistente Rebsorte Solaris ist Verlass, das Lesegut sollte also am Montag prall und gesund in der Sonne leuchten. Und über eine leibhaftige Weinkönigin freuen sich Fotografen noch immer – Genderdebatten hin, Genderdebatten her.

Klar ist: Dieses Jahr war für die Weinmacher nicht nur politisch, sondern auch in den Weinbergen herausfordernd. Der teilweise starke Frost im Frühjahr und das für Schädlinge und Pilzkrankheiten ideale feuchtwarme Wetter der letzten Wochen machen Winzern und Winzerinnen zu schaffen. Noch gibt es keine offiziellen Schätzungen, aber die Lese dürfte wieder etwas geringer ausfallen als in den beiden Vorjahren, als grob 9,5 Millionen Hektoliter zusammenkamen – etwa das langjährige Mittel der deutschen Ernte.