Klimawandel in der Schweiz : Schnee verzweifelt gesucht

Schmale weiße Pistenstreifen, die sich auf grünen oder grauen Berghängen herunterschlängeln. Das sind die trostlosen Bilder, die seit Weihnachten aus den Schweizer Alpen in alle Welt gepustet werden. Die rekordhohen Temperaturen bringen vor allem die niedrig gelegenen Skigebiete ins Schwitzen.

Wie groß die Verzweiflung ist, zeigt sich beispielhaft in Gstaad. Der Nobelort im Berner Oberland liegt nur 1050 Meter über dem Meer. Der Hausberg ragt lediglich in eine Höhe von knapp 2000 Metern. In diesen Gefilden waren die Temperaturen zuletzt so hoch, dass man die Schneekanonen zum Teil nicht mehr einsetzen konnte. Und die eigens in einem Depot gebunkerte weiße Pracht konnte wegen der dünnen Schneedecke auf Höhe der Talstation nicht mit Pistenfahrzeugen verteilt werden. Also setzte die lokale Bergbahngesellschaft auf ein anderes Hilfsmittel: Sie ließ den Schnee per Hubschrauber anfliegen. Dies berichtete das Berner Onlinemedium „Hauptstadt“.

Ein solches Manöver ist allerdings ein Einzelfall. Etliche tiefer gelegene Skigebiete in der Ostschweiz, im Jura, im Waadtland und im Berner Oberland haben schlicht kapituliert und ihre Liftanlagen teilweise oder ganz geschlossen. Das trifft nicht nur die jeweiligen Bergbahnen, denen nun ausgerechnet in der normalerweise umsatzstarken Weihnachts- und Silvesterzeit beträchtliche Einnahmen entgingen. Auch die lokalen Sporthändler, Skiverleiher, Skischulen und Gaststätten erleiden empfindliche Einbußen.

Doch des einen Leid ist des anderen Freud: Die hochalpinen Skigebiete im Wallis und in Graubünden profitieren von dem Schneemangel in tieferen Lagen. „In den höheren Lagen ist die Situation gut“, sagte eine Sprecherin der Marketingorganisation Schweiz Tourismus auf Anfrage. Zermatt erlebe seit Anfang Dezember einen Rekordwinter, verlautet aus dem Tourismusbüro des Bergdorfs am Fuße des Matterhorns. Dort reichen die Skilifte bis in eine Höhe von 3900 Metern. Die Schneeverhältnisse sind gut und die meisten Pisten offen. Auch aus Saas-Fee, Arosa und St. Moritz hört man keine Klagen, schließlich sind die Gästezahlen in diesen Regionen bisher sogar höher als zur Vorjahreszeit.

Wintersport-Alternativen gesucht

Die Zweiklassengesellschaft im Schweizer Wintertourismus spiegelt sich auch in der Zwischenbilanz des nationalen Seilbahnverbands. Demnach ist die Branche infolge des Tauwetters insgesamt schlecht in die wichtigste Saison des Jahres gestartet. Der Verband berichtet von einem Minus der sogenannten Ersteintritte (Skifahrertage) von 24 Prozent und einem Umsatzrückgang von 9 Prozent. Dabei zeige sich eine klare Kluft zwischen den hoch und den tiefer gelegenen Skigebieten. So seien die Ersteintritte und Umsätze in Destinationen mit einem guten Pistenangebot oberhalb von 2000 Metern gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. „Dies zeigt klar, dass Skigebiete in hohen Lagen und mit einer guten technischen Beschneiung auch in milden Wintern sehr gut wirtschaften können“, schreibt der Verband.

Nur: Was heißt das für die Zukunft all jener Skigebiete, die nicht das Glück haben, am Fuße eines 3000 Meter hohen und zugleich gut bespaßbaren Bergmassivs zu liegen? Die Klimaerwärmung wird nicht nur den Schweizer Gletschern weiter zu Leibe rücken, sondern auch die Schneefallgrenze immer weiter nach oben treiben. Daher sollten die tiefer gelegenen Skigebiete verstärkt Alternativen für das Wintersportangebot entwickeln, sagt die Sprecherin von Schweiz Tourismus.

Als Vorbilder hierfür nennt sie die Tourismusregionen Lenzerheide im Kanton Graubünden und Sattel-Hochstuckli im Kanton Schwyz. Dort habe man das Angebot für Biker und Wanderer deutlich ausgebaut und ziehe so außerhalb der Winterzeit mehr Gäste an.

„Im Winter holt man mehr heraus als im Sommer“

Auch Christian Laesser, Tourismusökonom an der Universität St. Gallen, hält es für richtig, das touristische Angebot im Sommer zu verbreitern und so die kapitalintensiven Seilbahnanlagen besser auszulasten. Aber: „Die Wertschöpfung, die der Wintertourismus schafft, ist in den allermeisten Fällen deutlich höher. Im Winter holt man mengen- und umsatzmäßig mehr heraus als im Sommer“, sagte Laesser dem Schweizer „Tages-Anzeiger“. Denn in der warmen Jahreszeit sei die Konkurrenz der Freizeitangebote viel größer. Wahrscheinlich würden zahlreiche Regionen nicht darum herumkommen, die Bergbahnkapazitäten nach und nach herunterzufahren, folgerte Laesser.

Insgesamt kann die Schweiz aber etwas gelassener als andere Alpenländer in die Zukunft schauen: Was die durchschnittliche Höhe der Wintersportgebiete betrifft, steht die Eidgenossenschaft in Europa klar an der Spitze. 29 Stationen liegen oberhalb von 2800 Metern.

In Gstaad haben sie das teure Helikopter-Schneemanöver inzwischen wieder beendet. Der Versuch habe sich nicht bewährt, erklärte der Bergbahn-Chef Matthias In-Albon. Die Schneemenge pro Flug sei zu klein und das Auf- und Abladen zu schwierig gewesen.