Wintershalls Russlandgeschäft : „Putin hat es sich einfach genommen“

Der beschlossene Rückzug des Öl- und Gaskonzerns Wintershall Dea aus Russland könnte auch für den Steuerzahler teuer werden. Der Wintershall-Vorstandsvorsitzende Mario Mehren sagte am Mittwoch, einige Projekte in Russland seien über Investitionsschutzgarantien des Bundes abgesichert. Es sei seine Aufgabe, den Schaden für Wintershall so gering wie möglich zu halten, deshalb prüfe er die Inanspruchnahme sowohl aller Versicherungen und Garantien als auch eine mögliche Klage gegen Gazprom. Mehren selbst beziffert die Höhe nicht. Der Mutterkonzern BASF hatte sie vor einiger Zeit auf grob 2,5 Milliarden Euro taxiert. BASF erklärte dazu auf Nachfrage lediglich, Wintershall Dea zahle auch seit vielen Jahren jährlich entsprechende Prämien in Millionenhöhe.

Wintershall hatte am Dienstagabend überraschend mitgeteilt, sich doch aus allen Projekten in Russland zurückzuziehen. Die finanziellen Folgen sind erheblich: der Mutterkonzern BASF wird deswegen statt eines von Analysten erwarteten Gewinns in Höhe von etwa 5 Milliarden Euro einen Verlust von knapp 1,4 Milliarden Euro ausweisen. Im vierten Quartal schrieb der Chemiekonzern die Vermögenswerte seiner Tochtergesellschaft in Russland und die Beteiligung am Pipelinebetreiber Nord Stream AG um weitere 5,4 Milliarden ab. In Summe belaufen sich die Wertminderungen auf 7,3 Milliarden Euro.

Wintershall hatte den Krieg gegen die Ukraine zwar gleich nach dem Beginn scharf kritisiert und alle Investitionspläne in Russland gestoppt, einen kompletten Rückzug allerdings abgelehnt. Den Verbleib begründete der Vorstand damals damit, dass die Milliarden an Investitionen – vor allem für die Förderrechte in Sibirien – sonst entschädigungslos an den russischen Staat fallen würden.

„Russland ist unberechenbar geworden – in jeder Hinsicht“

Nach Mehrens Darstellung hat sich das Verhältnis zu Russland aber seither beständig weiter verschlechtert, Wintershall Dea sei de facto wirtschaftlich enteignet geworden. Seit Februar schon könne das Unternehmen kein Geld mehr aus dem Land bringen. Die Konten der Gemeinschaftsunternehmen seien abgeräumt, 2 Milliarden Euro an liquiden Mitteln seien einfach weg. Mehren sage, Wintershall haben den Verbleib in Russland damit begründet, keine Geschenke an den russischen Staat machen zu wollen. Doch der russische Präsident habe nicht warten wollen. „Putin hat es sich einfach genommen“.

Schon im September seien die Preise, zu denen Wintershall Dea das Gas an Gazprom verkaufen müsse, nach Mehren Worten staatlich gedeckelt worden und zwar rückwirkend bis März. Nicht nur die gesamte Jahresplanung sei damit obsolet geworden. Putin habe auf diesem Weg die Gewinne rückwirkend abgeschöpft und dafür gesorgt, dass das Geschäft „nach vorne nicht mehr wirtschaftlich rentabel“ sei.

Erst diesen Montag habe der russischen Präsident ein Dekret erlassen, wonach die Stimmrechte von ausländischen Partnern bei Gemeinschaftsunternehmen nicht mehr berücksichtigt werden müssten. „Unsere Aktien sind wertlose Hüllen. Wir kriegen weder die wirtschaftlichen Leistungen noch können wir die Stimmrechte ausüben“Auch persönlich sei das Ende der Zusammenarbeit, die schließlich seit Anfang der neunziger Jahre bestehe, eine Enttäuschung. Seit Beginn des Kriege fänden fast keine Gespräch mehr statt, das letzte Telefongespräch habe er im Juni geführt, seither gebe es nur noch Briefe, sagte Mehren. Auch private Kontakte melden sich nach seinen Worten nur noch sehr punktuell. Es gebe seit dem Krieg „reichlich Ohren“, die mithörten.