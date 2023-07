Gemeinschaftsunternehmen aus besseren Zeiten: Gasfabrik von Wintershall und Gazprom in Novy Urengoi in Sibirien Bild: picture alliance / dpa

Der Vorstandschef des Gasförderers Wintershall Dea hat vor neuerlichen Problemen in der Gasversorgung Europas gewarnt. „Wir sollten uns nicht zu sicher fühlen“, sagte Mario Mehren bei der Vorlage der Halbzeitbilanz. Die Rohstoffpreise seien zwar deutlich gesunken, die Aussichten blieben aber unbeständig, Versorgungsrisiken bestünden weiter. Vor allem sei nicht klar, was nach dem Ende des Gastransitvertrages zwischen Russland und der Ukraine passiere.

Trotz des Krieges kommt immer noch russisches Gas durch die Ukraine nach Europa, etwa nach Österreich und Italien. Die Regierung in Kiew hat angekündigt, den Ende 2024 auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. In diesem Fall, so Mehren, würden mindestens die Preise wieder steigen. Deutschland dürfe deshalb nicht selbstgefällig sein. Der letzte Winter sei mild gewesen, zudem habe der Produktionsrückgang in der Industrie die Nachfrage gedrückt.

Seit mehr als 30 Jahren in Russland aktiv

Derweil kommt Wintershall bei seinem Rückzug aus Russland nur langsam voran. Die russische Regierung schaffe jeden Tag neue Hürden für den Ausstieg, sagte Mehren: von Genehmigungsprozessen bis hin zu Vetorechten beim Verkauf von Beteiligungen. Am beschlossenen Rückzug ändere das nichts, aber der Prozess sei schwierig, vor allem der Verkauf der russischen Vermögenswerte. Finanziell habe Wintershall das Land schon verlassen, sagte Mehren mit Blick auf die bereits abgeschriebenen Beteiligungen. Nach früheren Angaben blockiert Russland auch den Transfer von Gewinnen. Wintershall sieht sich deshalb schon länger als de facto wirtschaftlich enteignet.

Die BASF-Tochtergesellschaft ist seit mehr als 30 Jahren in Russland aktiv, als Miteigentümer von Nord Stream und Mitfinanzier von Nord Stream 2 lange wichtiger Partner des russischen Gasmonopolisten Gazprom. Bis heute ist Wintershall an drei Förderprojekten in Sibirien beteiligt. Der sofortige Rückzug würde nach Wintershall-Einschätzung nur dazu führen, dass die milliardenteuren Förderlizenzen ersatzlos an den russischen Staat fielen. An den Wintershall-Miteigentümer Michail Fridman will der Konzern nach Mehrens Worten aber nicht verkaufen. Dazu gebe es keine Gespräche. Seit der Oligarch die Pläne für einen Börsengang blockierte, herrscht zwischen ihm und der BASF dicke Luft.

Im zweiten Quartal hat Wintershall die niedrigeren Öl- und Gaspreise zu spüren bekommen. Der operative Gewinn ging im Jahresvergleich trotz leicht höherer Fördermenge um fast ein Viertel auf 975 Millionen Euro zurück. In diesen Zahlen ist das Russlandgeschäft bereits nicht mehr enthalten.