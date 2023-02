Gemeinschaftsunternehmen aus besseren Zeiten: Gasfabrik von Wintershall und Gazprom in Novy Urengoi in Sibirien Bild: Picture Alliance

Nach dem plötzlichen und verlustreichen Ende des Geschäfts in Russland sucht Wintershall Ersatz auf anderen Märkten. Zum einen plant der Öl- und Gaskonzern sein Engagement in anderen Gegenden zu vertiefen. „Wachstumsregionen sind eindeutig Algerien und Mexiko, wo wir mit Akquisitionen aktiv gewesen sind“, sagte Vorstandschef Mario Mehren am Donnerstag, wobei man auch in Norwegen, Argentinien und anderswo zulegen wolle.

Zum zweiten will Wintershall Aktivitäten außerhalb des traditionellen Kerngeschäfts ausbauen: in Kohlendioxid- und Wasserstofftechnik. Mit der norwegischen Equinor, vormals Statoil, entwickelt das Unternehmen ein System zu Abscheidung, Transport und Unterwasser-Speicherung von CO 2 ; das Stichwort dazu heißt CCS (Carbon Capture and Storage). Mit der Partnergesellschaft Cape Omega hat Wintershall vom norwegischen Energieministerium den Zu­schlag für eine CO 2 -Speicherlizenz in der Nordsee 120 Kilometer westlich der Stadt Bergen erhalten, mit bis zu 5 Millionen Tonnen CO 2 -Speicherpotential im Jahr. In Dänemark hat ein Projekt begonnen, in dessen Zuge noch in diesem Quartal erste CO 2 -Mengen eingespeist werden sollen.

Strategische Wende

Mehren legte in einer Videokonferenz die Jahreszahlen vor – einen Tag bevor der Mutterkonzern BASF die seinen erläutert. Russland steuerte zuletzt rund die Hälfte zur Förderung bei, was durch die Invasion in der Ukraine Geschichte ist. BASF hatte zunächst an der Tätigkeit in dem sanktionierten Land festgehalten. Sein Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller gehörte im vergangenen Frühjahr zu den lautesten Gegnern einer plötzlichen Ab­kopplung vom russischen Gas.

Im Januar teilte Wintershall mit, sich doch aus allen Projekten in Russland zurückzuziehen. Die Beteiligungen in Russland seien „de facto wirtschaftlich enteignet worden“. In Verbindung damit schreibt BASF 5,4 Milliarden Euro auf seine Beteiligung ab. Wintershall strebt einen „vollständigen geordneten Rückzug aus Russland unter Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen“ an, wie es hieß. Zum Ablauf äußerte sich Mehren nicht. Wintershall Dea ging 2019 aus der Fusion von Wintershall und Dea hervor. BASF hält gut 70 Prozent, der Rest gehört Letter One , einer Beteiligungsgesellschaft, in welcher der russische Oligarch Michail Fridman seine Dea-Anteile gebündelt hatte.

Eventuell wird es teuer für den Steuerzahler

Wintershall will auf drei Arten den Schaden begrenzen, der durch den Ab­schied aus Russland entsteht: Der Konzern „prüft alle rechtlichen Optionen“ in Russland, wie Mehren sagte. Außerdem schaue man sich an, wie man Versicherungsansprüche geltend machen könne. Und schließlich sind einige Wintershall-Projekte über staatliche Investitionsschutzgarantien abgesichert, mit denen der Bund für Unternehmen politische Risiken abdeckt. BASF hatte das Volumen auf grob 2,5 Milliarden Euro taxiert. Der Abzug kann also auch für den Steuerzahler teuer werden (F.A.Z. vom 19. Januar).

Abseits Russlands profitierte Wintershall im vergangenen Jahr von gestiegenen Öl- und Gaspreisen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Ex­plorationskosten (Ebitdax) hätte sich ohne das Russland-Geschäft beinahe verdoppelt auf gut 5,9 Milliarden Euro, der Überschuss stieg auf 928 Millionen Euro und hat damit mehr als das Doppelte zugelegt. Aufgrund des Faktors Russland und der Milliarden-Abschreibungen aber fielen unterm Strich 4,8 Milliarden Euro Verlust an, gegenüber 593 Millionen Euro Gewinn vor Jahresfrist.

Der umstrittene Tausch von 2015

Wintershall peilt für das laufende Jahr an, 325.000 bis 350.000 Barrel Öläquivalent (boe) am Tag zu fördern. 321.000 boe waren es 2022 ohne Russland, inklusive Russland 597.000 boe – beides weniger als noch 2021. BASF und ihre Tochtergesellschaft waren lange wichtiger Partner des russischen Gaskonzerns Gazprom in Deutschland. Die Zu­sammenarbeit entstand einst als Gegengewicht zum deutschen Gasmonopolisten Ruhrgas.

2015 kam es zu dem heute heftig kritisierten Tauschgeschäft mit Gazprom: Beide Konzerne tauschten Vermögenswerte, die nach damaligen Angaben mehr als 12 Milliarden Euro zum BASF-Umsatz beitrugen. Der Chemiekonzern erhielt weitere Förderlizenzen in Sibirien, Gazprom dafür die Beteiligung am bis dato gemeinsam betriebenen Erdgashandels- und Speichergeschäft.