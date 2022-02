Erdgaslieferung : Wintershall Dea ist schockiert über Russlands Vormarsch

Der Öl- und Gasförderer Wintershall Dea ist eng verflochten mit Russland und nun über die Eskalation gegenüber der Ukraine bestürzt. „Es sterben Menschen. Wir sind schockiert über das, was geschieht!“, teilte Vorstandsvorsitzender Mario Mehren am Donnerstag mit. Ursprünglich wollte das Unternehmen mittags über den fast verdoppelten Gewinn im vergangenen Jahr sprechen, was vor allem an den steigenden Energiepreisen lag.

Aber nach dem Beginn des russischen Angriffs sagte Wintershall Dea das digitale Pressegespräch ab. Es sei nicht der Tag, um über finanzielle Ergebnisse zu sprechen, hieß es dazu. „Die jüngste militärische Eskalation erschüttert auch die über Jahrzehnte aufgebaute wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa“, teilte Mehren mit. Die Folgen werden weit reichen, und das Ausmaß sei noch nicht absehbar.

Das deutsche Energieunternehmen ist seit 30 Jahren in Russland aktiv, fördert dort Öl und Erdgas und ist zudem an der umstrittenen Pipeline Nord ­Stream 2 beteiligt. So hat es der Projektgesellschaft ein Darlehen von 730 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bei einem Aus für die Pipeline erwartet Wintershall Dea eine Entschädigung. „Sollten politische Interventionen die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 verhindern, nehmen wir an, dass die Projektgesellschaft Ansprüche auf Entschädigung durchsetzen kann“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht des Unternehmens. Auch wenn das bisher noch nicht abgeschlossene Zertifizierungsverfahren die Inbetriebnahme verzögere, rechne Wintershall Dea damit, dass die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Finanzinvestoren erfüllt würden.

Zusammen mit Gazprom

An der Finanzierung der Pipeline von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern, die der russische Staatskonzern Gazprom gebaut hat, sind auch der deutsche Energieversorger Uniper, die österreichische OMV, die französische Engie und Shell beteiligt. Die Gesamtkosten waren auf 9,5 Milliarden Euro beziffert worden. Als Reaktion auf das russische Vorgehen gegenüber der Ukraine hat die Bundesregierung am Dienstag die Zertifizierung der Erdgasleitung ausgesetzt. Die in Zug in der Schweiz ansässige Projektgesellschaft gehört Gazprom.

Während angesichts des russischen Vormarsches in der Ukraine die Aussichten auch für Energieunternehmen unsicher erscheinen, kann Wintershall Dea für die Vergangenheit bessere Ergebnisse vorweisen. Im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres kam es dank hoher Energiepreise auf einen bereinigten Betriebsgewinn von 1,5 Milliarden Euro nach 500 Millionen Euro vor Jahresfrist. Im Gesamtjahr stieg er von 1,64 Milliarden Euro auf 3,83 Milliarden Euro.

Der Öl- und Gaskonzern mit Sitz in Kassel und Hamburg beschäftigt 2500 Mitarbeiter auf der Welt und ist 2019 durch den Zusammenschluss der Deutschen Erdoel AG und Wintershall entstanden. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF besitzt zwei Drittel der Anteile. Den Rest hält Letter One des russischen Unternehmers Michail Fridman.

Mehren ist auch als Sprecher des Russland-Arbeitskreises im Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft aktiv. Der Ostausschuss hatte lange Zeit an einem für Anfang März geplante Digitaltreffen mit Präsident Putin festgehalten und am Dienstag dies abgesagt – aus „Termingründen“. Mehren sprach am Wochenende noch davon, an der Zusammenkunft mit dem russischen Präsidenten teilzunehmen: „Eine kriegerische Eskalation in Europa wäre für uns alle fatal, und vor allem für die Menschen vor Ort. Wir müssen daher in Kompromissen denken, nicht in Konflikten – und erst recht nicht: in Kriegen! Diese rote Linie darf nicht überschritten werden, von niemandem“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.