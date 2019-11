F.A.Z. exklusiv : Streit um Übernahme von PNE

Streit um die Übernahme des Windkraftbetreibers PNE: Der Aktionär Enkraft Capital, der nach eigenen Angaben knapp 3 Prozent hält, wirft dem PNE-Vorstand im Kern Erpressung vor. In einem Brief an Vorstand und Aufsichtsrat, welcher der F.A.Z. vorliegt, wettert er gegen die Art, wie Aktionäre vorab mit einem anstehenden Delisting von PNE konfrontiert werden, also mit der Abmeldung von der Börse.

Der PNE-Vorstand habe einerseits – entgegen allen Usancen – der Bietergesellschaft MSIP im laufenden Verfahren schon jetzt ein Delisting bei Erreichen der Mindestannahmequote zugesagt. Anderseits male MSIP ausführlich die negativen Folgen eines Delistings für die Aktionäre aus. Enkraft kündigt an, notfalls vor Gericht zu gehen „und das Delisting unterbinden zu lassen“.