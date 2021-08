30 Millionen Euro : Windhorst zahlt letzte Rate an Hertha BSC

Investor Lars Windhorst hat die letzte Millionen-Rate an den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC überwiesen. „Die letzte vereinbarte Tranche in Höhe von 30 Millionen Euro wurde heute an Hertha BSC überwiesen“, schrieb Windhorst am Freitag auf seinem Twitter-Konto.

Seit 2019 habe er damit 375 Millionen Euro in den Verein investiert. „Ich stehe zu meinem Wort – und auch zukünftig an der Seite der Herthaner“, bekräftigte der umstrittene Investor.

Der Big City Club

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Berichte über Probleme bei der Zahlungsabwicklung durch Windhorsts Tennor Group gegeben. Diese waren sowohl von dem Investor als auch von Hertha BSC zurückgewiesen, zwischenzeitliche Kommunikationsprobleme in der Zusammenarbeit aber eingeräumt worden.

Eine Tranche, die für Ende Juni vereinbart war, war erst mit einigen Tagen Verspätung eingegangen. Windhorst hatte daraufhin auf Twitter geschrieben: „An alle, die gezweifelt haben: Das Geld ist auf dem Konto von Hertha eingegangen – 35 Millionen Euro.“ Die Spekulationen um mögliche Zahlungsschwierigkeiten kommentierte er mit den Worten: „Viel Lärm um nichts.“

Der Unternehmer hält durch sein Investment 66,6 Prozent der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Langfristig möchte der 44-Jährige die Hertha mit seinen Finanzmitteln in die Champions League führen und den Hauptstadtclub als internationale Marke etablieren. Der von ihm geprägte Begriff des Big City Clubs hatte auch vereinsintern zu kontroversen Diskussionen geführt.