Rückzug aus Unternehmen : Bogner ohne Bogner

Kaum ein Unternehmer kann so überzeugend über sich sagen, er hätte sein Hobby zum Beruf gemacht, wie Willy Bogner. Der 77 Jahre alte Inhaber der gleichnamigen Sportmodemarke ist schon immer gern Ski gefahren, hat fotografiert und Filme gedreht – bevorzugt über das Skifahren. Als er in jungen Jahren das elterliche Textilunternehmen erbte, hat er es ausgebaut, um bevorzugt Skimode herzustellen. Die Rennanzüge mit dem stilisierten B am Reißverschluss, die jahrzehntelang die deutschen Olympioniken trugen, sind legendär.

Nun, nach mehreren unternehmerischen Rückschlägen, zieht sich Bogner zurück. Er werde seine „Rolle als Gesellschafter durch einen Treuhänder wahrnehmen lassen“, schrieb Bogner an seine Mitarbeiter. An seine Stelle wird Arndt Geiwitz treten, der geschäftsführenden Gesellschafter der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz & Partner. Der Jurist aus Neu-Ulm begleite unter anderem „als Treuhänder viele Familienunternehmen im Rahmen von Nachfolgeregelungen“, heißt es in Bogners Brief. Geiwitz sei künftig „erster Ansprechpartner für das Management“.

In jüngerer Zeit lief es nicht mehr rund in dem 1932 gegründeten Familienunternehmen. Die Nachfolgeregelung gestaltete sich nach dem frühen Tod von Bogners Sohn schwierig. Tochter Florinda wollte nicht das operative Geschäft steuern und begnügt sich mit dem Posten im Aufsichtsrat. Vor drei Jahren ließ die Nachricht aufhorchen, dass die Investmentbank Goldman Sachs mit der Suche nach einem Käufer für das Modeunternehmen beauftragt worden sei. Geschehen ist jedoch nichts.

„Zurück in die Erfolgsspur“

Danach war immer wieder von erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu hören, auch gab es eine Anzeige wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Um den sonst so eloquenten Bogner, der so leidenschaftlich über das Skifahren und Filmemachen spricht, wurde es auffällig ruhig. Im letzten Geschäftsjahr soll die Willy Bogner GmbH & Co. KGaA einen Umsatz von 157 Millionen Euro und einen bescheidenen Gewinn von 300.000 Euro erwirtschaftet haben. In den Jahren zuvor waren die Markenerlösen stetig geschrumpft, das Filialnetz wurde ausgedünnt, und mehrere Manager wechselten sich an der Unternehmensspitze ab.

Mehr zum Thema 1/

Auch im Aufsichtsrat gab es permanent Wechsel. Auf den früheren Lufthansa-Chef Jürgen Weber und den Unternehmensberater Herbert Henzler folgten Wolfgang Reitzle und Rosemarie Huber, die vor nicht einmal zwei Jahren für einen Neustart stehen sollten, „der die Münchener Modemarke insgesamt jünger, moderner und offener aufstellen soll", wie Bogner damals mitteilte. Inzwischen hat sich Reitzle schon wieder zurückgezogen und wurde durch den Rechtsanwalt Klaus Volk ersetzt – auch er ein persönlicher Freund Bogners. Das Unternehmen habe „erste Schritte auf den Weg zurück in die Erfolgsspur gemacht“, heißt es in Bogners Brief an die Belegschaft. „Es liegt jedoch noch viel Arbeit vor uns.“