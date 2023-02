Ein Jahr später sehen Imke Zwoch und Rainer Büscher vom Eingang des kleinen Hooksieler Hafens hinaus zu dem LNG-Terminal. Der Wind weht ihnen entgegen. Sie haben gegen das Flüssiggasterminal immer wieder demonstriert, mit Politikern diskutiert, Gefahren debattiert. Zufriedenheit sieht anders aus. Zwoch ist Vorsitzende vom BUND Wilhelmshaven und Büscher ihr Stellvertreter. Er sagt: „Nach dem Gerede von Olaf Scholz im Bundestag hieß es überall Zeitenwende, Zeitenwende.“ Das musste Folgen für Wilhelmshaven haben.

Während des Gesprächs taucht vor der Küste ein schwarzer Kopf in der Nordsee auf. Büscher schaut über den Horizont und sieht das Tier zuerst. Seehund? Kegelrobbe? Dafür ist es zu schnell wieder abgetaucht. Das Flüssiggasschiff bleibt länger an der Küste liegen und ist an einem Anleger fest verankert. Zwoch schaut hinüber. „Die Bundesregierung zahlt für das Schiff 200.000 Euro am Tag“, sagt die Naturschützerin. „Das will ich mir ja gar nicht ausrechnen, was das im Jahr kostet – das ist irre!“

+++ 5. Mai 2022: Die Bauarbeiten für das Flüssiggasterminal beginnen vor der Küste. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verfolgt den ersten Rammschlag an Bord eines Schiffes. „Wir haben eine gute Chance, das zu schaffen, was eigentlich in Deutschland unmöglich ist: Innerhalb von etwa zehn Monaten ein LNG-Terminal zu errichten und es anzuschließen an die deutsche Gasversorgung.“ +++

Seit Jahrzehnten sollte immer wieder Flüssiggas nach Wilhelmshaven gelangen. Wirtschaftlich hat sich das nicht gelohnt. Erst seit dem Krieg in der Ukraine baute Deutschland eigene Flüssiggasterminals wie hier. An der Seeseite kann der Tanker mit verflüssigtem Gas halten, seine Ladung übergeben und weiterziehen. Für den Transport wird das Erdgas vorher auf minus 162 Grad runtergekühlt, wodurch sich das Volumen stark reduziert.

Das LNG-Schiff Höegh Esperanza bleibt liegen, um das verflüssigte Erdgas an Bord wieder in den Normalzustand umzuwandeln. Der größte deutsche Gasimporteur Uniper betreibt das Terminal. Das Schiff ist Sperrgebiet für Besucher, teilt das Unternehmen mit. Nur benötigte Mitarbeiter dürfen über den langen Steg gehen. Zur Küste verläuft darüber auch die Gasleitung, auf der die Lieferung an Land gelangt. Weiter geht es von dort ins Gasnetz, in Fabriken und Häuser. So heizen Haushalte hierzulande in jeder zweiten Wohnung mit Gas.