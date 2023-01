Wiktor Pintschuk in Davos : Der Oligarch mit grauer Weste

Wiktor Pintschuk macht den Krieg sichtbar. Die Menschen drängen sich an diesem Dienstagmorgen im ukrainischen Haus in Davos. Auf den Leinwänden laufen Beiträge und Installationen über das Grauen, das der russische Überfall seit bald einem Jahr verursacht. In seiner Eröffnungsrede erzählt Pintschuk mit leiser, ruhiger Stimme auf Englisch, dass zwei Tage zuvor eine Rakete seine Heimatstadt Dnipro getroffen habe. „Ich kannte das getroffene Gebäude, meine Freunde leben dort, und auch meine älteste Tochter ist in der Stadt.“ Die Russen setzten immer noch jeden Tag zahlreiche Marschflugkörper ein. Sein Land könne diese Angriffe allein nicht stoppen, deshalb appelliert er vor allem an die westliche Welt, die nötigen Waffen zu liefern. „Ihr habt sie, bitte gebt uns die Ausrüstung!“ Und zwar schnell.

Es ist die Forderung, die nahezu alle Ukrainer während des Weltwirtschaftsforums in der Schweiz in die Welt senden. Aber während Präsident Wolodymyr Selenskyj oder Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko mit solchen Appellen ständig in der Öffentlichkeit präsent sind, ist Pintschuk im Westen weitgehend unbekannt. In Davos hat er über seine nach ihm benannte Stiftung gemeinsam mit dem Büro des Präsidenten das Projekt „Ukraine is you“ ins Leben gerufen, das die Bedrohung Europas durch die russischen Aggressoren ins Bewusstsein rücken soll. Jeden kann es treffen, lautet die Botschaft, auch diejenigen, die immer noch glaubten, der Kriegstreiber Wladimir Putin mache um sie einen Bogen. Neben dem polnischen Präsidenten Duda sind viele weitere ranghohe Politiker aus Mittel- und Osteuropa gekommen, um ihre Geschlossenheit zu demonstrieren. Pintschuk stellt ihnen dafür die Bühne bereit.