Tiefststand bei Produktion : So wenige neue Autos wie zuletzt vor 46 Jahren

Die Autoproduktion in Deutschland ist 2021 weiter gesunken. Und auch für dieses Jahr gibt es kaum Aussicht auf Besserung. Was sind die Gründe?

Die Autoproduktion in Deutschland ist 2021 weiter gesunken. Gegenüber dem Krisenjahr 2020 ging die Gesamtproduktion an Personenwagen in Deutschland noch einmal um 12 Prozent zurück und lag damit für das gesamte Jahr 2021 bei 3,1 Millionen. Dies sei das niedrigste Produktionsvolumen seit 1975, berichtet der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) in einem ersten Überblick. Während der Jahre 2010 bis 2018 hatte die deutsche Autoproduktion dagegen durchgehend oberhalb der Marke von 5 Millionen gelegen, die besten Jahre waren dabei 2011 mit einer deutschen Autoproduktion von 5,87 Millionen und 2016 mit fast 5,75 Millionen Pkw. Als Lichtblick dient dem VDA lediglich der Umstand, dass in Deutschland die Bestellungen für neue Autos bei deutschen Herstellern 2021 um 6 Prozent gewachsen seien. Alleine im Dezember 2021 seien 32 Prozent mehr Bestellungen aus dem Inland eingegangen als im gleichen Monat des Vorjahres.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Auslandsmarkt hat sich dagegen nicht so gut entwickelt, berichtet der VDA: Dort seien im Dezember 2021 die Bestellungen bei deutschen Herstellern im Jahresvergleich um 20 Prozent gesunken. Im Gesamtjahr 2021 sei gerade noch 2 Prozent mehr bestellt worden als 2020. Im vergangenen Jahr sind die Ausfuhren von Personenwagen aus deutscher Produktion um 10 Prozent auf 2,38 Millionen geschrumpft. 2016 hatten sie noch den Rekordwert von 4,41 Millionen erreicht. Von 2011 bis 2017 hatte der deutsche Pkw-Export deutlich oberhalb der Marke von 4 Millionen gelegen.