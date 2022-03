Preiserhöhungen : Aldi und die Angst vor der Preislawine

Aktualisiert am

Der Discounter Aldi erhöht die Preise. Die Wettbewerber werden wohl nachziehen. Müssen die Verbraucher in Zukunft mit noch teureren Lebensmitteln rechnen?

Nun also auch noch Aldi: Der Discounter-Riese erhöht die Preise. Laut der Lebensmittel-Zeitung geht es um rund 160 Artikel, die teurer werden. Mal geht es nur um eine Steigerung von 10 Cent, mal gleich um einen Euro. Ob Kaffee, Cola, Tiefkühlprodukte oder Backwaren – rund 10 Prozent des Sortiments sind von der Erhöhung betroffen. „Aldi führt seit jeher regelmäßig Preisanpassungen durch. Das bedeutet, dass wir Verkaufspreise reduzieren, wenn die Einkaufspreise sinken, und Verkaufspreise erhöhen, wenn die Einkaufspreise steigen“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Was die Sprecherin nicht sagt: So viele Aldi-Produkte waren seit Jahren nicht mehr auf einmal von einer Erhöhung betroffen.

Lebensmittel werden also – zumindest bei Aldi – teurer. Auch laut Statistischem Bundesamt zogen die Preise von Nahrungsmitteln allein im Februar um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Höhere Verbraucherpreise, sei es für Benzin oder für Strom, sind kein neues Thema. Auch im Lebensmittelmarkt mögen dem einen oder anderen Verbraucher schon Preissteigerungen aufgefallen sein, flächendeckend hielt sich der Lebensmittelhandel bisher aber zurück.

Hartes Ringen zwischen Einkauf und Lieferant

Und deshalb ist es auch alles andere als banal, wenn Aldi seine Preise anhebt. Denn lange sperrten sich Händler gegenüber den Herstellern vor der Forderung nach höheren Preisen. Markenhersteller wie Eckes-Granini forderten vom Handel schon im vergangenen Jahr, dass die Preise sich aufgrund der schwierigen Weltmarktlage erhöhen müssten. Neben hohen Transportkosten, Rohstoffpreisen und Energiepreisen setzt auch die andauernde Pandemie den Unternehmen seit vielen Monaten zu. Der Krieg in der Ukraine hat diese Situation nun deutlich verschärft. Saisonale Schwankungen wegen Ernteausfällen sind die Händler zwar gewohnt, doch bedroht der Krieg ganz erheblich zukünftige Ernten, wovor etwa der Agrarchemiekonzern Bayer am Freitag warnte. Bayer ist der größte Saatguthersteller der Welt. „Wir haben auf breiter Front eine signifikante Kosteninflation, die uns voraussichtlich noch länger begleiten wird“, heißt es auf Anfrage auch vom Safthersteller. Das führe zu Unsicherheiten und mache „alle Marktteilnehmer nervös“. Die Situation in der Ukraine verschärfte diesen Konflikt nur noch. Ein Teil der Mehrkosten müsse laut Eckes-Granini daher über die Preise refinanziert werden.

Viele Hersteller, dazu zählt auch Eckes, wollen sich nicht näher zu den derzeitigen Verhandlungen mit dem Einzelhandel äußern. Branchenkenner sprechen aber schon seit Monaten über ein hartes Ringen von Lieferanten und Einkäufern um den Preis. Trotz andauernder Inflation waren es vor allem die Händler, die den Preis für die Verbraucher niedrig halten wollten. Wer nicht mitgehen wollte, wurde jüngst einfach ausgelistet und mit einem Produkt auf dem Eigenmarken-Sortiment ersetzt.

Zwangsläufige Verteuerung fast aller Produkte möglich

Vom französischen Hersteller Danone heißt es, dass versucht werde, nur einen kleinen Teil des Preisanstiegs an die Verbraucher weiterzugeben. Einfach scheinen die Verhandlungen trotzdem nicht zu laufen: „Einige Handelspartner haben großes Verständnis für die Situation. Bei anderen stellen wir aber fest, dass sie noch versuchen, die für uns alle leider schwierige Realität auszublenden“, sagt ein Sprecher. Aus einem anderen Unternehmen heißt es, dass deutsche Lebensmittelhändler keine Erfahrungen damit hätten, wie sie in so einem „inflationären Umfeld bestmöglich agieren“. Das führe zu unnötig harten Verhandlungen und sei schlussendlich weder für Händler, Lieferant, Produzent oder Kunden gut.