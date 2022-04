Deutsche Telekom : Die Hauptversammlung ist zurück

Aktualisiert am

Als erster Dax-Konzern kehrt die Deutsche Telekom zum Aktionärstreffen in Präsenz zurück. Das bringt dem Mobilfunkunternehmen viel Lob ein. Die Pandemie-Scheu scheint verflogen.

Erstmals wieder direkter Kontakt zu den Aktionären: Hauptversammlung der Deutschen Telekom in Bonn Bild: Imago

Der Weg war weit, aber er hat sich gelohnt. Aus Hannover ist Manu Raster angereist, zu seiner ersten Hauptversammlung überhaupt. Erst seit Kurzem ist er Aktionär der Deutschen Telekom . In das World Congress Center nach Bonn ist er vor allem aus Neugier gekommen. „Ich finde es hervorragend“, sagt der 44 Jahre alte Anteilseigner des größten deutschen Telekommunikationsunternehmens, „leider ist der Altersdurchschnitt nur sehr hoch.“

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Was für Raster Neuland ist, gehört tatsächlich zum Standard der Hauptversammlungen in Deutschland – dass eben hauptsächlich ältere Aktionäre den Weg zur Aussprache mit Vorstand und Aufsichtsrat auf sich nehmen. Da macht die Telekom keine Ausnahme, auch dort sind im Saal eher Anteilseigner zu sehen, die in der Pandemie tendenziell zur Risikogruppe gehören.