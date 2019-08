Die Reisekrankheit trifft Menschen fast unmerklich, steigert sich dann aber rasant. Die Leidtragenden werden müde und beginnen oft zu gähnen. Ihre Aufmerksamkeit lässt nach. Als Nächstes bricht kalter Schweiß aus, Betroffene werden blass, vielleicht schmerzt der Kopf. Schließlich wird vielen Reisekranken schwindlig oder übel – manchmal so arg, dass sie erbrechen müssen. Was heute schon vielen Menschen in unterschiedlichen Fortbewegungsarten widerfährt, könnte in Zukunft noch mehr Personen plagen. Reisekrank kann man fast überall werden: auf einem Schiff, im Flugzeug und im Zug. Im Auto dürfte die Zahl der Betroffenen künftig steigen.

Denn Mitfahrdienste machen viele Menschen schon heute von Fahrern zu Mitfahrern. Und wenn Fahrzeuge tatsächlich irgendwann automatisiert unterwegs sind, fällt eine Aufgabe weg, die wenigstens einen Teil der Insassen bisher zuverlässig schützte: die des Fahrzeuglenkers.