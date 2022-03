Kabelflechter gegen Putins Armee : Wieso die Produktion in der Ukraine für VW wichtig ist

In der Ukraine werden wieder Bordnetze hergestellt – unter schwer vorstellbaren Bedingungen. Niedrige Lohnkosten machen die Produktion dort so wichtig, der Wolfsburger Krisenstab grübelt.

Es ist ein ungewöhnlicher Ort, an dem die Sondereinheit von Volkswagen seit Ausbruch des Ukrainekriegs um knappe Bau­teile kämpft. Wenige Hundert Meter östlich des Wolfsburger Stammwerks, im Fußballstadion des heimischen Bundesligaklubs VfL, hat der Konzern Ar­beitsplätze für rund 100 Einkäufer, Lo­gistiker und andere Fachleute seiner hauseigenen Taskforce eingerichtet. In VIP-Logen und auf Flächen, wo sonst zum Fußball Bier und Bratwurst serviert werden, gehen sie zusammen mit 50 Ver­tretern von Zulieferern einem Spe­zialauftrag nach: Sie sollen Bordnetze auftreiben, um den Lieferausfall aus der Ukraine halbwegs zu ersetzen. Erste Erfolge sind sichtbar. Nach vorübergehendem Produktionsstopp nimmt das Wolfsburger VW-Werk am Montag die Arbeit wieder auf. Auch am Standort Zwickau sollen bald wieder Autos vom Band laufen.

Fehlende Kabelbäume hatten zuletzt in allen deutschen Autokonzernen für Stillstände gesorgt, vor allem in den Fabriken von VW und BMW. Nach einer Analyse der Beratungsgesellschaft Alix Partners stammen 7 Prozent aller in Europa verbauten Bordnetze aus der Ukraine, in Deutschland ist der Anteil noch weit höher – und kaum zu ersetzen. Denn jeder Kabelbaum, der in den Autofabriken im Moment des Bedarfs („just-in-time“) verbaut wird, ist ein überwiegend manuell gefertigtes Unikat und gehört zu den teuersten Komponenten im Fahrzeug.