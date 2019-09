Umstrukturierung der Banken : Deutsche Bank kriegt die PS nicht auf die Straße

Rolle rückwärts der Deutschen Bank?

Die Deutsche Bank prüft, ihr einst in die Bank 24 ausgegliedertes Privatkundengeschäft wieder mit der Konzernmuttergesellschaft Deutsche Bank AG zu verschmelzen. Wie es in einer internen Mitteilung heißt, die der F.A.Z. vorliegt, soll über die Machbarkeit schon in den nächsten Wochen entschieden werden. Das deutet darauf hin, dass schon Vorprüfungen erfolgt sind, die auf hinreichend Vorteile wie etwa geringere Finanzierungskosten und geringere Komplexität hoffen lassen. Zumindest kündigt die Führung um den neuen Privatkundenleiter Manfred Knof an, den Plan mit den Aufsichtsbehörden besprechen und Genehmigungen einholen zu wollen. Die Aufsicht müsste einer derartigen Verschmelzung zustimmen und könnte dafür Vorgaben machen. Es geht um die Gesellschaft, die seit Mai 2018 DB Privat- und Firmenkundenbank AG heißt und aus dem Zusammenschluss der Deutschen Postbank AG mit der damaligen DB Privat- und Geschäftskundenbank entstand. Durch die Tochtergesellschaft und die Konzernmutter Deutsche Bank AG bestehen etliche Doppelstrukturen insbesondere in der Verwaltung, aber auch im Kundenservice. Mit der Zusammenführung sollen Managementstrukturen gestrichen, Kunden besser betreut und Prozesse kostengünstiger und einfacher gestaltet werden.