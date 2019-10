Pannenhilfe zu teuer : Der ADAC bittet die Mitglieder zur Kasse

Aktualisiert am

Weil die Pannenhilfe und andere Kosten steigen, will der Autofahrerklub die Jahresbeiträge erhöhen und sein Angebot umstrukturieren. Aber das ist noch nicht alles.

Wenn sich die rund 200 Delegierten des ADAC in drei Wochen zur außerordentlichen Jahreshauptversammlung in München treffen, sollen sie eine unpopuläre Maßnahme beschließen. Die Mitgliedschaft in dem 116 Jahre alten Klub für Autofahrer soll für die gut 21 Millionen Mitglieder teurer werden.

Erstmals nach sechs Jahren werden die Mitgliedsbeiträge angehoben, und zwar um durchschnittlich 10 Prozent. Das geht aus der Tagesordnung zu der ADAC-Veranstaltung hervor. Auf Nachfrage erklärte ADAC-Präsident August Markl dazu: „Wichtig ist es uns, dass wir die Leistungen für unsere Mitglieder aufrechterhalten und weiterentwickeln können – trotz allgemeiner Kostensteigerungen von zuletzt jährlich rund 1,5 Prozent und zusätzlicher finanzieller Belastungen durch die Versicherungssteuer.“