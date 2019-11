Fußball-Merchandising : Die große Fanartikel-Not der Bundesligaklubs

Die Fußball-Bundesliga ist im Geschäft mit Fanartikeln gegenüber den anderen wirtschaftsstarken Ligen in Europa ins Hintertreffen geraten. Während die besten deutschen Klubs in der Fünfjahresperiode zwischen 2007/08 und 2012/13 im Merchandising noch um mehr als 56 Prozent zulegen konnten, ist dieser Schwung in den vergangenen fünf Spielzeiten komplett verlorengegangen. Innerhalb dieser Zeit nahm der Umsatz sogar um 1,1 Prozent ab, in der Saison 2018/19 gab es ein Minus von 0,2 Prozent zum Vorjahr. Zusammen setzten die Bundesligavereine zuletzt etwa 500 Millionen Euro mit Fanartikeln um. Das geht aus einer aktuellen Zehn-Jahres-Analyse des Beratungsunternehmens PR Marketing aus Rheine hervor, welche der F.A.Z. vorliegt.

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Innerhalb der vergangenen Dekade ist laut der Untersuchung das einzelhandelsrelevante Umsatzvolumen mit den Fanartikeln in den Top-Five-Ligen um mehr als 1,5 Milliarden Euro auf jetzt drei Milliarden Euro gestiegen. Mit Abstand dominierend sind die englischen Klubs der Premier League mit einem Umsatz von einer Milliarde Euro und einem Wachstum von 17 Prozent. Dahinter folgen die Ligen aus Spanien (800 Millionen Euro/plus 6 Prozent), Deutschland (500 Millionen Euro/minus 0,2 Prozent), Italien (450 Millionen Euro/plus 19 Prozent) und Frankreich (300 Millionen Euro/plus 21 Prozent). „Während Merchandising weiterhin ein Wachstumsmarkt ist, erlitten deutsche Topklubs teilweise herbe Rückschläge“, sagt Peter Rohlmann, Autor der Studie.