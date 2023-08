In Österreich gibt es einen Mangel an Bergführern. Erfahrene Kräfte gehen in Rente – und der Klimawandel erhöht das Risiko im alpinen Raum.

Piz Buin, Großglockner und andere Dreitausender locken jedes Jahr Bergbegeisterte an. Viele brauchen dafür einen Bergführer. Wer in diesen Wochen kurzfristig eine geführte Tour in den österreichischen Alpen buchen will, wird einen Engpass bei Bergführern erkennen. Oft sind sie doppelt oder dreifach überbucht. Noch dazu wird sich bald eine ganze Bergführergeneration aufgrund ihres Alters in den Ruhestand verabschieden.

„Hochtouren auf den Großglockner und Großvenediger in den Ostalpen boomen extrem. In den Westalpen ist auf dem Matterhorn und der ‚Spaghetti-Runde‘ im Monte-Rosa-Gebiet besonders viel los“, weiß der Pinzgauer Bergführer Bernhard Egger, Ausbildungsreferent beim Salzburger Bergsportführerverband. Nach der Corona-Pandemie sei der Drang noch größer geworden, ins Gebirge zu gehen. „Die Leute haben gemerkt, wie viel ihnen das bedeutet. Aber ohne längerfristige Buchung ist es schwierig, im Hochsommer noch einen geprüften Bergführer zu bekommen.“