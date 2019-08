Peter Wesjohann von Wiesenhof : „Das Bio-Huhn ist schlecht fürs Klima“

Herr Wesjohann, Ihre Firma Wiesenhof ist der größte Hähnchenfleischlieferant der Republik. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, die Massentierhaltung sei einer der Hauptverantwortlichen für die Erderwärmung?

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Zurzeit ist es so: Wenn man von anderen Fleischsorten auf Geflügel umstellt, spart man schon einmal ordentlich CO2. Dazu kommt: Die Weltbevölkerung wird in den kommenden Jahren rasant wachsen. Wir werden sie nicht mit einem einzigen Protein ernähren können, sondern mit einem Mix aus tierischen, pflanzlichen und vielleicht auch im Labor erzeugten Proteinen. Ich meine, das kann alles nebeneinander existieren; ich werde da kein Protein verurteilen.

Konkret, wie klimaschädlich ist ein Wiesenhof-Hähnchen?

Wir haben den CO2-Abdruck über die gesamte Produktionskette gemessen, von der Futtermittelherstellung bis zur Anlieferung am Supermarkt. Für ein Kilo Schweinefleisch sind es gut 3 Kilo CO2, für ein Kilo Rindfleisch 13 Kilo CO2, für ein Kilo Reis übrigens 4 Kilo. Und wir kommen auf rund 2 Kilo CO2 je Kilo Hähnchenfleisch.

Sind Sie damit zufrieden?

Der größte Anteil an unserem CO2-Abdruck sind die Futtermittel, vor allem das Soja, das wir aus Übersee importieren. Wir sind deshalb ständig dran, den Soja-Anteil zu reduzieren. Das geht zum Beispiel mit Erbsenproteinen und Rapsschrot. An der Gesamtmischung hat Soja mal 25 Prozent ausgemacht, jetzt sind es weniger als 20 Prozent. Um weiter runterzukommen, haben wir uns an einer Firma in Kanada beteiligt. Die Idee ist, Larven der Schwarzen Soldatenfliege mit pflanzlichen Speiseabfällen zu ernähren, aus Großbäckereien zum Beispiel oder aus dem Gemüseregal im Supermarkt, und daraus Insektenmehl für Tierfutter herzustellen. Aus zwei Kilo pflanzlichem Abfall wird ein Kilo Insektenmehl, eine faszinierende Vorstellung.

Ab wann werden Sie das nutzen?

Die erste Produktionsstätte ist fertiggestellt, das läuft jetzt an. Wir müssen noch herausfinden, wie viel wir davon dem Futter beimischen können, ohne dass unsere Tiere sich davon beeinträchtigt fühlen. Das Problem ist, dass wir Insektenmehl in Europa zurzeit noch nicht einmal versuchsweise verfüttern dürfen. Als Nahrung für Menschen darf man Riegel und Burger aus Insekten verkaufen, als Tierfutter nicht. Das ist schon komisch. Aber ich hoffe, dass sich da bald etwas ändert.

Ist das nicht bloß ein Nebenschauplatz? Wäre es nicht besser für das Klima, die Massentierhaltung insgesamt zu reduzieren und beispielsweise auf Biofleisch umzusteigen?

Nein. Denn gemessen an der CO2-Bilanz, sind Bio-Tiere nicht besser für die Umwelt. Es gibt da ein Spannungsfeld zwischen Tierwohl und Umweltschutz.

Das müssen Sie erklären.

Langsam wachsende Geflügelrassen, und das sind die Rassen für die Bio-Produkte, sind für das Klima schlechter als die Rassen in der konventionellen Geflügelhaltung. Sie verbrauchen nämlich viel mehr Futter. Und Futter steht nun mal für rund 60 Prozent des CO2-Abdrucks in der Geflügelwirtschaft. Bei uns ist es so: Ein normales Tier braucht anderthalb Kilo Futter für ein Kilo Fleischansatz. Die Tiere, die wir unter dem Markennamen Privathof verkaufen, haben Platz und werden länger gemästet. Sie brauchen fast zwei Kilo Futter je Kilo Fleischansatz. Das heißt, Privathof ist beim Tierschutz deutlich besser, beim Umweltschutz aber deutlich schlechter.