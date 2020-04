Wiedereröffnung der Läden : Bald gibt’s Rabatte

Seit einer Woche kehrt das Leben langsam in die Geschäfte zurück. Viele Autohäuser haben am vergangenen Montag nach mehr als fünf Wochen Zwangspause wieder geöffnet, auch Modeläden dürfen nach dem Shutdown wieder in begrenztem Maße zum Shoppen einladen. Die Einzelhändler haben die Wiedereröffnung heiß ersehnt. Die Kunden freuen sich ebenso – auch wenn die Bilanz der Ladenbesitzer nach der ersten offenen Woche noch verhalten ausfällt. Die Lockerungen im Geschäftsleben haben auch noch nicht flächendeckend zu Lockangeboten geführt. Das wird sich in den kommenden Wochen ändern. Dann winken Rabatte.

Man sollte annehmen, dass Autohäuser und Modehändler alles Mögliche unternehmen, um ihre wochenlang liegen gebliebene Ware an die Kunden zu bringen und Umsatz zu machen. In den Bekleidungsgeschäften stapeln sich schließlich seit Mitte März Kollektionen für Frühjahr und Sommer. Die Lager der Autohäuser sind prall gefüllt mit vorfinanzierten Neuwagen. Nicht zuletzt deshalb, weil Händler auch während des Corona-Stillstands Autos von den Herstellern haben abnehmen und zwischenparken müssen. Trotzdem sind für Verbraucher die Aussichten auf künftige Kaufanreize allemal besser als die aktuellen Angebote.