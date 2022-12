Mobilfunk : Die Angst vor der nächsten Frequenzauktion

Aktualisiert am

Frequenzen sind der wichtigste Rohstoff für den Mobilfunk. Alle paar Jahre wird er neu verteilt, in Deutschland bisher in aller Regel über milliardenschwere Versteigerungen. 2024 könnte es wieder so weit sein und dann für die Netzbetreiber extrem teuer werden. Neben den etablierten An­bietern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland wird dann auch der Neuling 1&1 versuchen, sich zu­sätzliches Spektrum für das geplante vierte Mobilfunknetz zu sichern.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Die Deutsche Telekom schlägt laut Alarm: „Eine Auktion 2024 birgt große Risiken. Sie hat das Potential, in dieser Konstellation die teuerste Auktion seit der UMTS-Vergabe im Jahr 2000 zu werden“, warnt sie in einer Stellungnahme zu einem Positionspapier, mit dem die Bundesnetzagentur erste Pflöcke für die Versteigerung einschlägt.