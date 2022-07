Geschäfte mit dem Zeppelin : Der leise Riese vom Bodensee

Am Himmel über dem Bodensee ist das leise, gemächliche Dahingleiten der Gondel unter einer Riesenzigarre bei gutem Wetter fast täglich zu beobachten – die Rede ist vom Zeppelin NT, dessen Zusatz für neue Technologie steht. „In Friedrichshafen gehört der Zeppelin wieder zum Landschaftsbild“, sagt der Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co. KG (ZLT), Eckhard Breuer. Das Gefährt ist weltweit das einzige Luftschiff, das für den kommerziellen Passagierbetrieb zugelassen ist. Sein Prototyp startete im September 1997 zu seinem ersten Flug.

Derzeit gibt es zwei solcher Luftschiffe in Deutschland. Das 75 Meter lange Luftschiff kann bis zu 14 Passagiere auf einen Rundflug mitnehmen. Es ist mit Helium gefüllt und fährt nicht wie ein Heißluftballon, sondern es fliegt, weil es schwerer als Luft ist. Die neue fliegende Zigarre ist nicht nur am Bodensee unterwegs, sondern macht auch regelmäßig Ausflüge in andere Regionen Deutschlands. „Wir bauen uns den Rundflug- und Chartermarkt in Deutschland weiter aus. Wir haben eine Nische für uns entdeckt und füllen sie recht gut aus“, sagt Breuer, der seit fünf Jahren die Geschäfte führt.