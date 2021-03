Chefin der Württembergischen : Sie weiß, wie man Versicherungen verkauft

Normalerweise, sagt Zeliha Hanning, denke sie ein, zwei Tage nach, bevor sie wichtige Entscheidungen fälle. Aber als ihr im vorigen Sommer die Idee unterbreitet wurde, Vorstandschefin der Württembergischen Versicherung zu werden, da hat sie sofort ja gesagt.

Nicht dass sie das von langer Hand geplant hätte, nein. Auch das Management-Studium an der Kaderschmiede in St.Gallen habe sie vor drei Jahren keineswegs mit Blick auf so einen Posten aufgenommen. Es ergab sich eben so, dass Zeliha Hanning in Stuttgart weiter die Steuerung der IT-Projekte des Finanzkonzerns Wüstenrot & Württembergische verantwortete und dann noch zur Generalbevollmächtigten mit Prokura avancierte, während sie gleichzeitig im schweizerischen St. Gallen das aufsog, was ihr bis dahin noch gefehlt hatte: das Strategische, das der praktischen Erfahrung zu einem viel größeren Wert verhilft. Und dann traf die persönliche Entwicklung von Zeliha Hanning perfekt mit einer Entwicklung im Unternehmen zusammen, wo eine Vakanz entstanden war. Thomas Bischof, der seit Mitte 2018 die Württembergischen Versicherungen geführt hatte, kündigte nämlich seinen Abschied an, um in Köln Vorstandschef der Gothaer zu werden.