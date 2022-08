Yandex : Russlands IT-Stolz gerät in die Kriegsmühlen

Yandex steckt fest: Auf Taxis in Moskau ist der Konzernschriftzug in kyrillisch zwar noch omnipräsent. Im Ausland dagegen schlagen die Sanktionen voll durch. Bild: AFP

Welche Bedeutung der IT-Konzern Yandex für Russland hat, lässt sich im Gorki-Park sehen. Dort, wo am Wochenende Tausende Moskauer Entspannung und Unterhaltung suchen, Tretboot fahren, Zuckerwatte essen und sich vor blühenden Rosen und sowjetischen Statuen fotografieren, ist Yandex als einziges russisches Unternehmen sichtbar präsent, zumindest im Sommer: Dann finden auf der „Yandex-Plus-Datscha“, einem Open-Air-Veranstaltungsort, Yogakurse, Kindertheater und Kinoabende statt.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Bis zu Russlands Überfall auf die Ukraine Ende Februar galt Yandex als eines der, wenn nicht das innovativste Unternehmen des Landes. Mit gut durchdachten Apps und Angeboten drang der Konzern in immer weitere Lebensbereiche ein: von der Suchmaschine, die in Russland mit einem Marktanteil von gut 60 Prozent erfolgreicher ist als Google, über Musik- und Videostreaming, Taxidienst, Carsharing und Essenslieferungen bis hin zum Online-Marktplatz. Arkadij Wolosch, Konzerngründer und bis vor kurzem Chef der in den Niederlanden registrierten Muttergesellschaft, träumte davon, ins Ausland zu expandieren. In Amerika ließ er selbstfahrende Autos testen, in Frankreich und Großbritannien war gerade erst der Lieferdienst Lavka gestartet; in einigen afrikanischen Ländern ist Yandex mit seinem Taxidienst präsent.