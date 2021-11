Maskenpflicht und 2 G : Wie Weihnachtsmärkte dieses Jahr stattfinden können

Vor der Eröffnung: Weihnachtsmarkt in Bonn am 14. November. Bild: Getty

Noch ist Monika Eiserloh optimistisch, sagt sie am Telefon. Die Schaustellerin verkauft gerade Süßigkeiten an ihrem Mandelstand auf dem Offenbacher Weihnachtsmarkt. Ihre Kunden stehen an, natürlich mit Maske und Sicherheitsabstand. Sie hofft, dass das bis Ende Dezember so bleibt. In ganz Hessen haben an diesem Montag die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet. Noch herrscht Vorfreude auf die Saison.

In der nächsten Woche soll mit dem Frankfurter Weihnachtsmarkt einer der größten Märkte Deutschlands beginnen, veranstaltet mit einem Mischkonzept – Maskenpflicht auf der gesamten Marktfläche, Zutritt nur für Genesene und Geimpfte an einigen Essständen und Getränkebuden. Doch in vielen Gemeinden im ganzen Bundesgebiet, wo die Inzidenzen Rekordwerte erreichen, werden Weihnachtsmärkte abgesagt, um den explodierenden Corona-Zahlen Herr zu werden.

Enormer Wirtschaftsfaktor für den Handel

Das sorgt vor allem bei den Schaustellern für Unruhe, die sich sorgen, eine weitere Saison zu verlieren. In Berlin wurde beispielsweise Anfang Oktober der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg abgesagt, trotz gegenteiliger Beteuerungen der Politik. Doch wie ist die Lage bei den Schaustellern, und was würde eine Absage ökonomisch bedeuten?

Die Weihnachtsmärkte in Deutschland sind ein enormer Wirtschaftsfaktor für den Handel. Im Rekordjahr 2019 sind mehr als 3000 Weihnachtsmärkte mit mehr als 160 Millionen Besuchern und 2,9 Milliarden Euro Umsatz ausgerichtet worden. „Seit 2020 stehen wir in einem faktischen Berufsausübungsverbot“ sagt Albert Ritter, der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds. Das Pandemie-Jahr 2020 sei eine „Katastrophe“ gewesen. Er kritisiert die aktuelle Debatte über die Schließungen und mahnt an, dass viele Schausteller Investitionen getätigt hätten. „Viele haben ihre Rentenrücklagen und Lebensversicherungen aufgebraucht, Geld zusammengekratzt und alles Mögliche getan, dass in diesem Jahr eine halbwegs normale Weihnachtsmarktsaison stattfinden kann“, sagt er.

Sowohl das Personal, die Standgebühren als auch Verträge über Lebensmittellieferungen könnten nicht wieder storniert werden. „Wir haben entsetzliche Angst“, sagt Ritter. Viele Schausteller seien enttäuscht von den politischen Verantwortlichen, weil es im Sommer hieß, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden werden. Das Weihnachtsgeschäft sei „überlebenswichtig“, da von Januar bis März kaum Geld zu verdienen sei. Die Abstimmung mit den Gesundheitsämtern sei eng. So zum Beispiel in Offenbach, wo es im Fall steigender Inzidenzzahlen alternative Pläne gebe, die Stände zu entzerren und auf ein 2-G-Plus-Modell umzustellen. Zudem seien die Märkte an der frischen Luft, wo das Infektionsrisiko geringer sei als in Restaurants und Bars, sagt Ritter.

Mehr Verlässlichkeit wäre schön

Für Händler und Schausteller in Sachsen, einem der Bundesländer mit den höchsten Inzidenzen, sind es ebenfalls Tage zwischen Hoffen und Bangen. „Wir haben heute die Hänger mit Kinderkarussell und Eisenbahn auf den Weihnachtsmarkt gefahren“, sagt Klaus Illgen, Chef des Mittelsächsischen Schaustellerverbandes. Zwei Jahre hätten sie im Depot gestanden. „Jetzt bauen wir auf und machen uns Gedanken, ob wir vielleicht morgen schon wieder abbauen können.“ Schausteller und Händler sind hochgradig verunsichert. Noch am vergangenen Montag trat im Freistaat eine Corona-Schutzverordnung mit strengen Einschränkungen (2 G) in Kraft, die Weihnachtsmärkte unter Auflagen ausdrücklich erlaubt. Bereits zwei Tage später versuchte die Regierung jedoch die Kommunen zu einer Absage der Märkte zu bewegen.