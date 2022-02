120 Milliarden Euro wert? : Porsche und der Börsenpoker

Aktualisiert am

Schwergewicht: Porsche, hier die Produktion in Stuttgart, sorgt im VW-Konzern für hohe Gewinne und Margen. Bild: dpa

Für die Kapitalmärkte wäre es das Ereignis des Jahres, wenn der Volkswagen-Konzern seinen Sportwagenhersteller Porsche an die Börse bringt. Seit Monaten spekulieren Anleger über solche Pläne. VW hingegen lässt sich keine Details entlocken, auch weil die Börsenaufsicht mit Argusaugen auf jede Information schaut, die ohne offizielle Pflichtmitteilung kursiert. Rechtsstreitigkeiten nach der gescheiterten Übernahme von VW durch Porsche vor einigen Jahren sitzen allen Beteiligten noch in den Knochen. Hinzu kommen Besonderheiten des Konzerns, die mit reiner Marktlogik wenig zu tun haben. Das Management um Vorstandschef Herbert Diess und die Aktionärsfamilien Porsche und Piëch verfolgen eigene Ziele, auch die Interessen des an VW beteiligten Landes Niedersachsen und des Betriebsrats müssen gewahrt bleiben. Jetzt sieht es aber immer stärker danach aus, dass VW auf gutem Weg ist, die Positionen zu vereinen.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Die Summen, die im Raum stehen, sind riesig. 100 Milliarden Euro oder mehr: Auf eine solche Bewertung könnte die Porsche AG – nicht zu verwechseln mit der Beteiligungsgesellschaft der Familien, der ebenfalls börsennotierten Porsche SE – im Falle einer Börsennotierung kommen, schätzen manche Analysten. Selbst wenn es weniger wird, ist klar, dass dem Mutterkonzern VW erhebliche Mittel zufließen, sollte er über eine klassische Erstnotiz, das Initial Public Offering, kurz IPO, Anteile seines Sportwagenherstellers losschlagen.