Oligarch mit Familientrust : Wie Usmanow versucht, den Sanktionen zu entkommen

Im Fall des unter westlichen Sanktionen stehenden kremlnahen Oligarchen Alischer Usmanow deutet sich eine überraschende Wendung an. Der usbekisch-russische Milliardär gibt an, dass die meisten Vermögenswerte gar nicht ihm, sondern einer Stiftung zugunsten seiner Familie gehörten. In den vergangenen zwei Wochen haben britische und deutsche Behörden Vermögensgegenstände in hohem dreistelligen Millionenwert eingefroren, darunter die 156 Meter lange Luxusyacht Dilbar im Hamburger Hafen, die allein eine halbe Milliarde wert sein soll, sowie herrschaftliche Häuser in England.

Ein Sprecher Usmanows sagte indes nun der BBC, dass dieser das Schiff und Häuser schon vor längerer Zeit „unwiderruflich einem Trust übertragen“ habe. „Daher gehören sie nicht Herrn Usmanow, und er konnte auch nicht darüber verfügen, er konnte sie nur auf Mietbasis nutzen“, sagte der Sprecher britischen Medien. „Herr Usmanow hat sich von den Nutznießern des Trusts zurückgezogen und sein Nießbrauchrecht seiner Familie geschenkt.“