Ausbildung in Corona-Zeiten : Der Blaumann muss auch Frauen passen

Die Corona-Krise wäre in der Ausbildung eine Chance für neue Wege. Doch bleiben sich die Bewerber in ihren Rollenklischees treu. Chemie und Handwerk, die um mehr Frauen kämpfen, treibt das um.

Merve Koc ist die einzige Frau in ihrer Schicht. Die 22 Jahre alte Chemikantin arbeitet nach ihrer Ausbildung für den Chemiekonzern Covestro in Dormagen. Sie stört sich nicht daran, dass sie nur mit Männern zusammenarbeitet, über mehr Kolleginnen in der Produktion würde sie sich dennoch freuen. „Wir müssen noch intensiver um Frauen werben, da wir alle von mehr Vielfalt in der Belegschaft profitieren würden“, sagt sie.

Die Chemikantin taucht in einem Video auf, mit dem Covestro um mehr Frauen für vermeintliche Männerberufe wirbt, passend zur Bewerbungsphase für das neue Ausbildungsjahr. Von den gut 190 Berufseinsteigern, die der Chemiekonzern in jedem Jahr zählt, sind derzeit nur 16 Prozent Frauen. Das war dem Vorstand zu wenig, weshalb das Unternehmen nun ehrgeizige Ziele aufgestellt hat. In diesem Jahr sollten es schon ein Viertel sein, im kommenden Jahr 30 Prozent Frauen und 2022 dann sogar 35 Prozent.

Verschenktes Potential

„Divers aufgestellte Gruppen arbeiten besser und effizienter zusammen, zu wenige Frauen im Unternehmen bedeuten also ganz einfach verschenktes Potential“, sagt Stephan Busbach, der für den Dax-Konzern die Ausbildung hierzulande leitet. Busbach kümmert sich seit zwanzig Jahren um berufliche Bildung, er weiß also aus eigener Erfahrung, dass sich seit Jahrzehnten vor allem Männer auf die technischen Berufe bewerben.

Um das zu ändern, analysiert Busbach mit seinen Kollegen, was sich in der Gewinnung von Talenten verändern muss. Manche Dinge erscheinen wie Kleinigkeiten, die aber Wirkung zeigen: Auf den Werbefotos waren viel häufiger Männer abgebildet, was weniger auffällt, wenn vor allem Männer diese Werbematerialien entwerfen. Auf Bewerbermessen waren kaum Frauen Ansprechpartnerinnen für potentielle Bewerberinnen, was auch am Status quo liegt und sich eben nicht von heute auf morgen verändern lässt.

Manche Entwicklung liegt auch einfach daran, dass es jahrelang niemand hinterfragt hat: Mangels Frauen gab es lange nicht in allen Produktionsbereichen eine Damentoilette; und auch der klassische Blaumann, der den meisten Männern passt, braucht eine andere Größe für Frauen. Mit Blick auf das im Herbst startende Ausbildungsjahr wird Covestro das erste Ziel von 25 Prozent wohl noch verfehlen. „Wir hoffen in jedem Fall, dass wir mehr als 20 Prozent Frauen bekommen und wir die deutlich ambitionierteren Ziele erreichen, wenn die Kampagnen angelaufen sind“, sagt Busbach.

Ändert Corona den Blick auf die Berufswahl?

Hat die Chemie in ihrem Werben um junge Frauen als Azubis künftig also bessere Chancen? Corona, so könnte man denken, hat vielleicht auch den Blick auf die Berufswahl geändert – schließlich sind gerade Frauen in ihrem beruflichen Umfeld dem Virus besonders häufig ausgesetzt, sei es im Krankenhaus oder im Einzelhandel, beim Friseur oder in der Pflege. „Ein spannender Gedanke“, findet Oskar Vogel, doch im nächsten Satz räumt ihn der Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Handwerkstags ab.

Seit vierzig Jahren nämlich sei die Hitliste unter den jungen Azubis im Handwerk immer die gleiche: Friseurin, Fachverkäuferin (beim Metzger oder Bäcker etwa) oder Augenoptikerin. „Das ist so tief verwurzelt, dass selbst die tiefste Krise nichts ändern wird“, mutmaßt Vogel. Dabei sieht er die Verantwortung nicht nur bei den Mädchen, sondern durchaus auch im System. So zeigten kleine Betriebe, wie sie fürs Handwerk typisch seien, weniger Flexibilität, mit den Wünschen nach Elternzeit oder Teilzeit umzugehen: „Das wird sich durch Corona leider nicht ändern.“