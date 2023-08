Wie Toyota in China zu neuem Schwung finden will

Autokonzern mit Rekordzahlen : Wie Toyota in China zu neuem Schwung finden will

Die japanischen Autokonzerne melden glänzende Geschäfte – und das, obwohl es in einem ihrer wichtigsten Märkte, in China, gerade alles andere als rundläuft. Am Dienstag konnte der nach Absatzzahlen größte Autohersteller der Welt, Toyota, mit 1,1 Billionen Yen das beste Quartalsergebnis seiner Geschichte vermelden. Das sind umgerechnet rund 7 Milliarden Euro und ist fast eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Schon vor wenigen Tagen hatte Toyota verkündet, dass der Konzern im ersten Halbjahr mit 5,4 Millionen verkauften Fahrzeugen abermals klar vor Volkswagen mit 4,4 Millionen Stück gelegen habe.

Tim Kanning Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge

Als Begründung für die sprudelnden Gewinne nannten die Japaner nun neben den guten Verkäufen auch den günstigen Yen-Kurs, eine verbesserte Lage am Halb­leitermarkt und die Tatsache, dass man „jedes Auto sorgfältig zu dem Preis verkaufe, der der Produktattraktivität entspricht“. Sprich: In vielen Märkten konnte der Branchenprimus Preisstei­gerungen durchsetzen.

Beachtlicher Aufschwung in der Heimat

Vor allem in Eu­ropa haben die Japaner mit dieser Stra­tegie ihr Betriebsergebnis deutlich hoch­geschraubt, bei 82 Milliarden Yen (522 Millionen Euro) lag es mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Hier verkauften die Japaner aber auch nur 286.000 Autos. Stärker ins Gewicht fällt ein beachtlicher Aufschwung im Heimatmarkt. So kauften die japa­nischen Konsumenten im abgelaufenen Quartal ein Drittel mehr Fahrzeuge von Toyota als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, nämlich 532.000.

Ähnlich starke Zahlen konnte vor einigen Tagen auch der japanische Wett­bewerber Nissan präsentieren. Der Renault-Partner verdoppelte sein Betriebsergebnis im abgelaufenen Vierteljahr auf 128,6 Milliarden Yen (820 Millionen Euro) und nannte dafür die gleichen Gründe wie Toyota.

Zu schaffen macht den japanischen Autoherstellern allerdings – wie auch den deutschen Konzernen – die rasant wachsende lokale Konkurrenz in China. Heimische Hersteller wie BYD , Geely und Nio haben die ausländischen Wettbewerber vor allem in der Elektromobilität längst in den Schatten gestellt und drücken die Preise.

Die Erträge in China sinken

Zwar konnte Toyota seine Verkaufszahlen im Reich der Mitte noch einmal um 8,6 Prozent auf 499.000 Fahrzeuge steigern. Verdient haben die Japaner an diesen Verkäufen aber ein Viertel weniger als vor einem Jahr. „Das Wettbewerbsumfeld wird zunehmend ernster wegen des Aufstiegs der lokalen Marken“, kommentierte Toyota die Entwicklung.

Noch düsterer sieht das Chinageschäft beim Renault-Partner Nissan aus. Die Nummer neun im weltweiten Automarkt verkaufte in China im vergangenen Vierteljahr nur noch 162.000 Fahrzeuge, was fast eine Halbierung gegenüber dem Vorjahreszeitraum war. Die Krise in einem der Kernmärkte veranlasste Konzernchef Makoto Uchida, die weltweite Absatzprognose für das Gesamtjahr um 7,5 Prozent zu kappen.

Mehr zum Thema 1/

Toyota kündigte nun an, in China schlagkräftiger werden zu wollen und schneller neue Modelle einzuführen. Dafür will der Konzern seine Forschungs- und Entwicklungsabteilungen im Reich der Mitte zusammenführen und sich durch eine engere Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern BYD, China FAW und GAC besser an den Wünschen der chinesischen Kundschaft orientieren. „Der chinesische Markt wächst mit nie da gewesener Geschwindigkeit“, kommentierte Tatsuro Ueda, der Chinachef des Konzerns, in einer Mitteilung das Vorhaben und griff zu großen Worten: „Toyota wird als Gruppe zusammenarbeiten, um die Art, wie wir arbeiten und denken, zu reformieren, um in China zu überleben.“

Inhaltlich verfolgen die Japaner damit ähnliche Pläne, wie sie der größte deutsche Autohersteller Volkswagen vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat. Die Wolfsburger erhoffen sich aus einem Bündnis mit dem chinesischen Rivalen XPeng mehr Schlagkraft in ihrem wichtigsten Markt und weiten ihre Zusammenarbeit mit dem staatlichen Joint-Venture-Partner SAIC aus.