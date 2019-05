„Dafür stehe ich mit meinem Namen“ – dieses Versprechen gilt in der Werbung bei dem Babynahrungshersteller Hipp. Doch das Versprechen in Sachen Nachhaltigkeit ist nicht immer leicht zu erfüllen. Das soll sich ändern.

Es war ein Wettrennen in der Whatsapp-Gruppe. Wer trägt sich am schnellsten in die Liste für „Rettet die Bienen“ ein? Stefan Hipp nahm in der aus 14 Familienmitgliedern bestehenden Gruppe nur einen mittleren Platz ein. Termine hinderten ihn, schnell genug im Bürgerbüro in Pfaffenhofen zu sein. Auf Schnelligkeit jedoch kam es nicht an. Hauptsache, man macht mit. 1,7 Millionen Unterzeichnende haben das Volksbegehren zum erfolgreichsten in Bayern gemacht. Der Erhalt der Artenvielfalt befindet sich als Gesetzesvorlage im Bayerischen Landtag.

„Die gesamte Familie hat das Bürgerbegehren unterstützt“, sagt Hipp, geschäftsführender Gesellschafter des Herstellers von Babynahrung aus Pfaffenhofen, zwischen München und Ingolstadt gelegen. Erleichterung schwingt in der leisen, ruhigen Stimme mit. „Es bringt die ökologische Denkweise in das Bewusstsein der breiten Allgemeinheit. Toll, dass die Menschen aufgewacht sind.“ Die Erkenntnis reift: „Es dringt nun stärker in das Denken der Landwirte ein, was es sonst in dem Ausmaß wohl nicht gegeben hätte.“