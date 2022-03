Durchblick im Wirrwarr : Wie Stahl wirklich grün werden soll

Aktualisiert am

Das Interesse von Kunden nach klimaschonend hergestelltem Stahl wächst. Aber Normen dafür hat die Branche bislang nicht hervorgebracht. Nun will ein Stahlhändler das wilde Durcheinander ordnen.

Von der Rolle: Um Stahl wie diesen hier klimaschonender zu produzieren, entwickelt Klöckner & Co ein Kategorien- und Preissystem. Bild: AFP

Thyssenkrupp nennt ihn „Bluemint“, Arcelor-Mittal vermarktet CO 2 -reduzierten Stahl unter der Marke „Xcarb“, und die Georgsmarienhütte bewirbt ihren Elek­trostahl als „Green Steel GMH Gruppe“. Auf dem sich gerade entwickelnden Markt für umweltschonend hergestellten Stahl herrscht ein wildes Durcheinander. Jeder rechnet anders, gemeinsame Branchennormen gibt es nicht. Neben den einzelnen Herstellern versuchen auch diverse Industrieallianzen wie „Responsible Steel“ Standards für nachhaltige Produktion und verantwortungsvolle Lieferketten zu setzen.

