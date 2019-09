Konzernchef im Gespräch : „Shell muss sich ändern“

Aktualisiert am

Ben van Beurden, der Chef von Europas größtem Ölkonzern, spricht im Interview über den Umstieg auf erneuerbare Energien, Heuchelei an der Börse und den brennenden Regenwald.

Herr van Beurden, Shell ist Europas größter Ölkonzern. Jetzt wollen Sie plötzlich der weltgrößte Anbieter von grünem Strom werden. Kritiker halten das für Greenwashing. Was entgegnen Sie?

Wer uns das vorwirft, der macht es sich schon ziemlich einfach. Der Punkt ist doch: Wir sehen, dass sich das Energiesystem wandelt, und wenn die Gesellschaft andere Energieprodukte will als bisher, dann müssen wir als Unternehmen uns umstellen – jedenfalls dann, wenn wir langfristig relevant bleiben wollen. Die Gesellschaft verändert ihr Verbrauchsverhalten vielleicht nicht nächstes Jahr. Vielleicht wird das zehn Jahre dauern. Aber wenn es so weit ist, dann will Shell die Nase vorn haben.

Will Shell kein Ölkonzern mehr sein?

Wir werden noch viele Jahre lang im Ölgeschäft bleiben. Aber im Moment hängen etwa zwei Drittel des freien Cashflows unseres Konzerns auf die eine oder andere Weise vom Öl ab. Ich bin der Meinung, dass das nicht die richtige Positionierung für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts ist. Ich möchte ein Unternehmen, das weniger abhängig ist vom Öl. Andererseits können wir dem gesellschaftlichen Wandel nicht vorauseilen, weil wir dann ganz schnell weg vom Fenster sind. Wir müssen schließlich profitabel arbeiten und Geld verdienen.

Sie befürworten sogar auf längere Sicht ein Verbot von Verbrennungsmotoren in Europa. Dabei ist Shell der größte Tankstellenbetreiber der Welt.

Manchmal ist der Veränderungsprozess eben schwierig, und man muss für Dinge eintreten, die scheinbar gegen die eigenen Interessen gehen. Ich betrachte das als einen sehr wichtigen Teil meiner Mission als Shell-Chef. Wir befinden uns nämlich in einer kritischen Phase einer globalen Energiewende, in der wirklich wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen werden müssen.

Und was bedeutet das für Shell?

Wir versuchen einen Kurs zu finden, der es uns erlaubt, unser Geschäftsmodell so zu verändern, dass wir ein starkes und bedeutendes Unternehmen bleiben. Es geht uns dabei nicht darum, in der Öffentlichkeit gut dazustehen. Uns treibt die geschäftliche Logik an: Wenn sich die Welt verändert, dann müssen auch wir uns ändern.

Und Sie haben beschlossen, dass Shell eine ziemlich radikale Veränderung braucht.

Wir haben entschieden, dass es nicht die richtige Strategie für Shell ist, ausschließlich auf Öl und Gas zu setzen, solange die Welt diese fossilen Brennstoffe nachfragt. „Schuster, bleib bei deinem Leisten“, das ist nicht unsere Maxime.

Shell investiert aber weiterhin 30 Milliarden Dollar im Jahr in Öl und Gas – und nur 2 Milliarden Dollar in klimaschonende grüne Energie.

Derzeit ist das so. Wir haben aber auch gesagt, dass es im kommenden Jahrzehnt durchschnittlich jeweils 3 Milliarden Euro sein werden. Damit werden wir zu den drei größten Investoren in erneuerbare Energien auf der Welt zählen. Wir reden hier also nicht über Kleingeld, sondern über ein bedeutendes Investitionsprogramm. Wichtiger ist aber etwas anderes: Es ist zu eindimensional, vor allem unsere Investitionen in die Öl- und Gasförderung zu betrachten.

Warum?

Weil Shell typischerweise viermal so viel verkauft, wie wir selbst an Öl fördern. Einen großen Teil der Kraftstoffe für unsere Tankstellen kaufen wir vielmehr am Markt zu. Entscheidend sind deshalb die Emissionen, die durch den Verbrauch unserer Produkte entstehen. Wir werden diesen Kohlendioxid-Fußabdruck kontinuierlich verkleinern.

Und deshalb hat sich Shell als erster großer Ölkonzern ein Reduktionsziel gesetzt für den CO2-Gehalt der Energie, die Sie den Kunden verkaufen?