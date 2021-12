Aktualisiert am

„Unternehmertum ist nicht per se gottlos“

Familienstiftung und Kirche : „Unternehmertum ist nicht per se gottlos“

Friedhelm Loh ist Vorstand einer Familienstiftung, Volker Jung Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen. Beide eint ihr Glaube. Ein Gespräch über Verantwortung und Unternehmergeist.

Herr Jung, Sie sind Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Wie viel Unternehmer steckt im Kirchenoberhaupt?

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Jung: Ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und eine Metzgerei. Zwar habe ich mich später dazu entschieden, Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden, doch mein Elternhaus hat mich sehr geprägt. Ähnlich wie ein Unternehmer will auch ich Menschen für etwas gewinnen – nur eben in erster Linie für den Glauben. Und natürlich bin ich als Kirchenpräsident für eine große Organisation zuständig, die zwar nicht ökonomisch gewinnorientiert arbeitet, aber mit dem zur Verfügung gestellten Geld wirtschaften muss.