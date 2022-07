Wiesn-Wirt : Mit Gespür und Ausdauer zum Oktoberfest

Auf der Münchner Theresienwiese ist vom Himmel der Bayern noch nichts zu sehen. Helle PVC-Planen hängen am Dach des Hacker-Festzeltes, das in diesen Tagen aufgebaut wird. Der Boden ist staubig, es fehlen auch noch die Außenwände und ebenjenes 2000 Quadratmeter große Gemälde, der „Himmel der Bayern“, das bekannte Münchner Sehenswürdigkeiten und typische Szenen des Alltags abbildet. Entworfen hat es 2004 der Film-Bühnenbildner Rolf Zehetbauer, und der Maler Rudi Rein­stadler verziert es seither immer wieder mit neuen Motiven. Dieses Mal wird nichts geändert, weder am Gemälde noch am Zelt. „Wir bauen alles so auf, wie wir es 2019 eingelagert haben“, sagt Wiesn-Wirt Thomas Roiderer.

Der groß gewachsene Mann inspiziert an diesem sonnigen Nachmittag zufrieden die Baustelle. Alles läuft für ihn nach Plan. Und das ist nach zwei Oktoberfest-Absagen, wie er sagt, keine Selbstverständlichkeit. Er musste seine Leute zusammentrommeln, die Subunternehmer beauftragen und mit erheblich gestiegenen Kosten kalkulieren. „Alles hat sich verteuert, von den Lohnkosten bis zum Dieselpreis“, sagt Roiderer und verweist allein auf 240 Lastwagen, die nötig seien, um den „Himmel der Bayern“ aufzubauen, wie das Festzelt der Brauerei Hacker-Pschorr genannt wird. Dass das Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie doch noch abgesagt oder eingeschränkt werden könnte, hält Roiderer für ausgeschlossen: „Wir ziehen das hier durch!“