Tourismus in den Alpen : Pleitegeier über den Bergen

Der Frühling kehrt ein in Europa, doch das Virus bringt den Tourismus in den Alpen zum Stillstand. Hotels und Bergbahnen droht trotz Erster Hilfe das Aus.

Schwer angeschlagen: Auch Bergbahnen und Hotels in den Alpen leiden unter den Folgen der Pandemie, etwa in Engelberg in der Schweiz. Bild: Jose Giribas/SZ Photo/laif

Aktuell herrscht Kaiserwetter über den Alpen. Und auch die Prognose für die Ostertage ist vielversprechend. Dies ließe normalerweise die Herzen der Hoteliers und Bergbahnbetreiber in Österreich, Frankreich und der Schweiz höherschlagen. Doch in Zeiten von Corona ist nichts normal. Die Seilbahnen sind seit Wochen geschlossen und die allermeisten Hotels auch. „Das ist schon sehr bitter“, klagt Andreas Keller vom Verband der Schweizer Seilbahnen. „Es liegt Schnee, die Nächte sind kalt; der März wäre super gelaufen.“ Doch nun das: Die Schweizer Bergbahnen kalkulieren im März mit einem Umsatzminus von 53 Prozent. Im April dürfte der Rückgang sogar 80 Prozent betragen. Dies ergab eine repräsentative Umfrage der Walliser Hochschule für Wirtschaft im Auftrag der Marketing-Organisation Schweiz Tourismus und des Schweizer Hotelverbands. Demnach rechnen die Hotels im April mit Umsatzeinbußen von mehr als 90 Prozent. Für den Mai wird immer noch ein Minus von 73 Prozent erwartet. In der gesamten Schweizer Tourismusbranche seien für die drei Monate von März bis Mai Umsatzverluste von 6,4 Milliarden Franken zu erwarten.

Der Ausbruch von Covid-19 habe zu einem dramatischen Ende der Saison und zu einem Einbruch von heute noch unabsehbarer Dimension geführt, schreibt Schweiz Tourismus. Tatsächlich ist im Moment vollkommen unklar, wann die Hotels und Seilbahnen ihren Betrieb wiederaufnehmen können. Wegen der allgemeinen Unsicherheit haben viele Gäste aus dem Ausland ihre Buchungen bis in den Sommer hinein storniert. Und anders als in der Industrie kann ein ausgebliebene Dienstleistung im Tourismus nicht später einfach nachgeholt und doppelt verkauft werden. Unzählige Betriebe haben Kurzarbeit beantragt und vom Bund verbürgte Überbrückungskredite in Anspruch genommen. Dadurch können sie sich zunächst einmal über Wasser halten. Nur wie lange? „Man kann davon ausgehen, dass es zu Konkursen kommt“, sagt Christian Laesser, Professor für Tourismus an der Universität St. Gallen, im Gespräch mit der F.A.Z. Gefährdet seien vor allem Hoteliers, die ohnehin schon unter hohen Schulden ächzten. Zusätzliche Kredite brächten in diesem auch auf mittlere Sicht eher darbenden Gewerbe keine zusätzlichen Einnahmen, sondern führten letztlich in eine Abwärtsspirale. Hinzu komme, dass das Geschäft mit außereuropäischen Gästen nicht vor 2021 wieder anziehen werde.