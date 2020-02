Familienbetrieb in Südafrika : Ein Gentleman und seine Züge

Die Rovos-Rail-Departure-Lounge am Kapstädter Hauptbahnhof ist ein gediegener Ort: dicke Ledersessel, Kronleuchter, in einer Ecke spielt ein Streicher-Duo, während sich die Passagiere an Sekt und Gurken-Sandwiches bedienen. Rohan Vos ist Gründer und Chef des gleichnamigen Eisenbahnunternehmens. Er lässt es sich auch an diesem Morgen nicht nehmen, die Reisegesellschaft persönlich zu verabschieden. In genau 49 Stunden werde der Zug Pretoria erreichen, sagt der 73 Jahre alter Südafrikaner und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Wenn nichts dazwischenkommt.“

Eine halbe Stunde später rollt der blank geputzte Zug mit der Aufschrift „Pride of Africa“ aus der Bahnhofshalle. Die meisten Passagiere ahnten gar nicht, wie viel im Hintergrund erledigt werden müsse und wie viel schiefgehen könne, stöhnt Vos und nimmt in einem der Ledersessel Platz. Aber es sei wie bei einer Theatervorstellung. „Wenn der Vorhang aufgeht, muss die Show beginnen.“ Erfahrung darin hat er. Seit 30 Jahren dreht sich sein Leben um fast nichts anders. Mittlerweile arbeiten drei der vier erwachsenen Kinder in dem Familienbetrieb mit.