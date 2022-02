Reedereien verdienen prächtig : Wer die Lizenz zum Gelddrucken hat

Wer wissen will, wie Inflation entsteht, kann sich das von Stefan Berkes ganz einfach vorrechnen lassen. Mit 8,50 Dollar Transportkosten hat er kalkuliert, als er samtbezogene Esstischstühle zum Einkaufspreis von 74 Dollar je Stück in China bestellte. Das war vor zwei Jahren. Mit heutigen Preisen müsste Berkes 75 Dollar Fracht zahlen, also mehr als den Einkaufspreis des Stuhls. Der Grund: Für den Container, in den 200 Stühle passen, verlangt die Reederei mittlerweile nicht mehr 1700 sondern 15.000 Dollar Frachtrate, fast das Neunfache.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg.





Das Beispiel des Hamburger Importeurs mag krass klingen, aber es ist kein Einzelfall. Jeder, der Waren importiert, lebt aktuell mit Transportkosten, die ein Vielfaches dessen betragen, was man vor der Pandemie gewöhnt war. Es geht um Milliarden Mehrkosten für die Unternehmen, ist sich Berkes sicher. Durch das Lieferkettenchaos, das sich seit den ersten großen Corona-Lockdowns vor zwei Jahren entwickelte, entstanden Kapazitätsengpässe in der Container-Schifffahrt – und damit war der Weg frei für Preiserhöhungen.