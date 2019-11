Online-Händler Real.de : Marktplatz-Bündnis gegen Amazon

Gemeinsam mit Händlern aus Frankreich, Italien und Rumänien will sich Real im Internet zusammenschließen, um Amazon Marktanteile abzujagen. Auch in der analogen Welt setzt das Unternehmen verstärkt auf neue Strategien.

Während am Hauptsitz in Düsseldorf um den Verkauf der Real-Märkte gefeilscht wird, setzt der Online-Ableger der Supermarktkette von Köln aus zum Angriff auf Amazon an. Real.de schließt sich mit einem französischen, italienischen und rumänischen Händler zusammen, um in einem Marktplatz-Netzwerk mehr Kunden in Europa zu erreichen.

Der Online-Handel ist für Real schon jetzt sehr wichtig, über die Plattform wurden in diesem Geschäftsjahr inzwischen Waren im Wert von 608 Millionen Euro umgesetzt. Von Jahr zu Jahr konnte das Unternehmen das Wachstum des Bruttowarenvolumens, das den Verkauf auf der Plattform misst, um gut 75 Prozent steigern. Bei einem Gesamtumsatz von knapp 58 Milliarden Euro im gesamten Online-Handel in Deutschland ist das zwar noch überschaubar, doch wächst die Online-Sparte von Real, die vor allem durch den Zukauf des Kölner Start-ups Hitmeister im Jahr 2016 angekurbelt wurde, schneller als der Markt.