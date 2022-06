McDonalds in Russland : Burger nach Putins Rezept

In Moskau sind einige McDonald’s-Filialen wiedereröffnet worden: Sie haben nun einen russischen Eigentümer, ähneln aber sonst ganz dem amerikanischen Original. Die Eröffnung musste in Eile geschehen.

Am Ende ist es doch nicht „Onkel Wanja“ geworden: McDonald’s in Russland heißt von nun an „Wkusno i totschka“, was „Lecker und Punkt“ heißt und bedeuten soll: lecker und damit basta. Seitdem der Fast-Food-Konzern Mitte März wegen Russlands Angriff auf die Ukraine seine Restaurants im Land ge­schlossen und später seinen vollständigen Rückzug bekannt gegeben hatte, hatte die Kreml-Propaganda die Wiedereröffnung einer „vaterländischen“ Version der Burgerkette zum Symbol für die angebliche Unabhängigkeit der russischen Wirtschaft gemacht: In diese Richtung ging auch der Vorschlag des Duma-Vorsitzenden Wjatscheslaw Wolodin aus dem März, die Restaurantkette in „Bei Onkel Wanja“ umzubenennen.

Der neue, etwas komplizierte Name war dann aber offensichtlich so spät ausgewählt worden, dass manche Mitarbeiter einer Moskauer Filiale am Sonntag bei der Wiedereröffnung selbst nicht ganz sicher waren, ob es nun „Wkusno i totschka“ oder „Wkusno i totschna“ (le­cker und genau) heißt – wie in der Videoreportage eines russischen Journalisten zu sehen war. Zur Verwirrung trug bei, dass der neue Name noch nirgends sichtbar angebracht war. Nur das neue Logo prangte schon an der Wand: ein Kreis und zwei schräge Striche, die Burger und Pommes darstellen sollen. Russische Internetnutzer fanden derweil eine portugiesische Tierfutterfirma, deren Logo dem von „Wkusno i totschka“ er­staunlich ähnlich sieht.