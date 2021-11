ProSiebenSat.1 : „Die Politik hat großes Interesse an uns“

Wenn der größte Aktionär eines Unternehmens öffentlich dessen Führungsetage attackiert, brechen für Vorstand und Aufsichtsrat meist ungemütliche Zeiten an. Doch davon ist bei Rainer Beaujean, dem Vorstandssprecher von ProSiebenSat.1, nichts zu spüren. Ausgesprochen fröhlich sitzt der gebürtige Rheinländer in seinem Büro im Münchner Vorort Unterföhring und spricht ausführlich über seine Strategie, die sich in weiten Teilen doch abgrenzt von der des Großaktionärs Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, Chef der italienischen Mediengruppe, ließ vor einigen Tagen mit einer vom Nachrichtenportal Business Insider kolportierten Bemerkung aufhorchen, dass man den Vertrag von Beaujean zum 30. Juni 2022 auslaufen lassen solle und Mediaset überdies drei Aufsichtsratsmandate in dem von Chefaufseher Werner Brandt geführten Gremium beanspruche.

Die Unruhe bei ProSiebenSat.1 war groß, und Brandt erklärte umgehend, dass der Aufsichtsrat den Vorstand „voll und ganz“ unterstütze. „Dass Herr Dr. Brandt uns als Vorstand öffentlich sein Vertrauen ausgesprochen hat, war ein wichtiges Signal an die Mitarbeiter hier im Unternehmen“, sagt Beaujean im Gespräch mit der F.A.Z.