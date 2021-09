Corona in Österreich : Sorgen um die nächste Skisaison

Viele Deutsche verbringen noch sonnige Ferientage in Tirol und Salzburg. Ihren Gastgebern polieren sie damit die Bilanz der Sommersaison auf. In höheren Lagen gibt es bereits den ersten Schnee, und das Vieh wird ins Tal getrieben. So mancher Alpinsportler wachst zumindest im Geiste schon lückenlos seine Skier und überlegt, auf welche Gipfel in Österreich es gehen wird. Dort blickt die Touristikbranche nervös auf die kommende Wintersaison – nach dem weitgehenden Ausfall im vergangenen Jahr.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien.

Schließlich gibt es in Österreich eine Impfmüdigkeit und steigende Corona-Infektionszahlen. Rund 63 Prozent der Gesamtbevölkerung sind zweimal geimpft und damit voll immunisiert. Das ist wie in Deutschland vergleichsweise wenig. Erst bei einer Immunisierung von mehr als vier Fünfteln der Bürger kann die Ausbreitung im Zaum gehalten werden.