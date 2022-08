Niederländischer Einzelhandel : Der dramatische Preiskampf im Supermarkt

Volle Regale in einem Albert Heijn: Die Supermarktkette ist in den Niederlanden sehr präsent. Bild: Reuters

Wer trägt die Last der Inflation – Lieferanten, Händler, Verbraucher? Große Lebens- und Reinigungsmittelkonzerne reichen ihre deutlich gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Transport zu einem guten Teil an ihre Kunden, also die Händler, weiter. Handelskonzerne wie der niederländische Ahold Dehaize haben angekündigt, nur gut begründete Preissteigerungen zu akzeptieren – und ihrerseits so wenig wie möglich an den Verbraucher weiterzugeben. Vor diesem Hintergrund kommen den aktuellen Ahold-Dehaize-Zahlen besondere Bedeutung zu. Im Kern schafft es das Unternehmen nach jetzigem Stand, seine Marge weitgehend zu halten.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ahold Dehaize steht mit seinen Supermärkten der Marke Albert Heijn, den Etos-Drogeriemärkten und der Weinkette Gall&Gall in etwa für die Pendants von Rewe, dm und Jacques’ Wein-Depot. Allerdings ist das Unternehmen stark in den Vereinigten Staaten expandiert, die jetzt etwa zwei Drittel zum Konzernumsatz beisteuern. Der aktuelle Quartalsbericht kam am Mittwoch am selben Tag, an dem die Marktforschungsgesellschaft GfK die Niederländer mit einer detaillierten Analyse der Inflation in Supermärkten aufrührte.