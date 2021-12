Esoterik : Die moderne Hexe hat einen Onlineshop

Aktualisiert am

Mit Spiritualität und Esoterik wird viel Geld gemacht: Die Suche nach der übernatürlichen Erfahrung scheint in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. Über die milliardenschwere Industrie mit dem Seelenheil.

Das Horoskop rät von jeglicher Arbeit ab: „Obwohl Sie Ihre Arbeit wirklich gut machen wollen, sind Sie in letzter Zeit sehr zerstreut und erfüllen daher Ihre Verpflichtungen nicht mit der höchsten Qualität. Die Sterne sagen, die beste Lösung für dieses Problem ist es, einen Tag aktive Ruhe zu haben, um wieder zurück zur Arbeit, mit frischen Ideen zu gehen.“

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die Menschheit schaut seit vielen Jahrhunderten in die Sterne. Und das, obwohl der griechische Astronom Hipparchos schon vor 2000 Jahren gewusst haben soll, dass Sterne für Vorhersagen von Großereignissen nichts taugen. Trotz aller wissenschaftlichen Studien, Horoskope sind noch heute weit verbreitet. Das oben zitierte Horoskop fand sich nicht in einem Klatschmagazin, sondern in der App „Nebula“, lateinisch für Wolke. Nebula befindet sich aber gar nicht im Nebel, sondern im App-Store, gemeinsam mit einer Vielzahl von anderen Apps, die sich dem Sternelesen verschrieben haben.