Hochhäuser umgeben den sogenannten „Silicon Roundabout“ im Londoner Wirtschaftsviertel. Bild: Reuters

Die britische Hauptstadt bringt in Berlin und München Ansiedlungsagenturen in Stellung, um deutsche Start-ups anzulocken. London will trotz des EU-Ausstiegs attraktiv bleiben – denn Paris, Amsterdam und Co. stoßen in die Lücke.