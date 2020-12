UBS-Chef mit Altlasten : Finanzaktivist gegen Spitzenbanker

Aktualisiert am

Einer der mächtigsten Bankmanager Europas: Ralph Hamers, seit kurzem an der Spitze der Schweizer Großbank UBS, führte über Jahre die niederländische ING Bild: Raymond Rutting/VISUM

Pieter Lakeman hat es wieder geschafft. Zum zweiten Mal ist er Katalysator in einer großen Affäre der niederländischen Finanzwelt. Vor elf Jahren spielte der Finanzaktivist eine wesentliche Rolle in der Insolvenz der Bank DSB. Jetzt hat der 78 Jahre alte Ökonom erzwungen, dass die Staatsanwaltschaft gegen einen der wichtigsten europäischen Banker ermitteln muss: Ralph Hamers, der bis vor kurzem den niederländischen Marktführer ING leitete und seit November an der Spitze der schweizerischen UBS steht.

Hamers wird damit nun doch noch von der Vergangenheit eingeholt: einer Affäre um jahrelange Geldwäsche durch ING-Kunden. Die Angelegenheit schien abgehakt, als das Finanzinstitut 2018 den teuersten Vergleich in der niederländischen Unternehmensgeschichte schloss und persönliche Schritte gegen Vorstände abwendete. Aber Lakeman, der Terrier im Streit mit der Geschäftswelt, reichte Klage am Berufungsgericht ein. Dieses ordnete nun die Ermittlungen gegen Hamers an und stützt Lakemans Position mit überaus klaren Worten – ein Schlag gegen den Banker wie auch gegen die Staatsanwaltschaft.