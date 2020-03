Landwirtschaft : Kleiner Mais mit großer Wirkung

Aktualisiert am

Lang erprobt und doch verbesserungswürdig: Mais-Ernte in Amerika Bild: AFP

Der Mais hat es Liam Condon angetan. Normalerweise überblickt der Chef der Agrarchemie-Division von Bayer inkrementelle Innovationen, also eine Verbesserung von bereits vorhandenen Produkten. So bringt der Konzern etwa jedes Jahr ein neues Saatgut auf den Markt, das den Bauern mehr Ertrag liefern soll. Doch eine bestimmte Sorte von neuem Mais bringt den Bayer-Vorstand ins Schwärmen.

„Kleinwüchsiger Mais ist wirklich ein Durchbruch“, sagt Condon. Vor allem in den Vereinigten Staaten ist Mais eine beliebte Anbaupflanze, weil sie so vielseitig ist: Als Nahrung, Tierfutter oder weiterverarbeitet als Bioethanol. Doch im mit Abstand größten Anbaugebiet, dem Mittleren Westen Amerikas, gibt es besonders viele Wirbelstürme und Hurrikans, die den mehr als zwei Meter hohen Pflanzen regelmäßig zusetzen. Bis zu einem Viertel des Ertrags gehe Bauern dadurch in manchen Jahren verloren, rechnet Condon vor. Das sogenannte „short-statue-corn“ soll das verhindern.