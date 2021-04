Teuerste Wohnung Londons : Wie Immobilienmagnat Nick Candy zum Milliardär wurde

Sie haben klein angefangen, die Brüder Nick und Christian Candy. Im Jahr 1995, damals waren sie Anfang 20, kauften sie ihre erste Eigentumswohnung, eine kleine Bude in Earl’s Court im westlichen Londoner Zentrum. 122.000 Pfund zahlten sie für das enge Apartment mit einem Schlafzimmer. Beim Kauf half ihnen ein 6000-Pfund-Kredit ihrer Großmutter. Anderthalb Jahre später konnten sie die Wohnung mit 50 Prozent Gewinn wieder abstoßen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Da hatten sie Blut geleckt im Immobilien-Business. Die Brüder mit teils britischen, teils griechisch-zyprischen Wurzeln, aufgewachsen in der Grafschaft Surrey südlich Londons, fingen an, neben ihrem Beruf immer wieder Wohnungen zu kaufen und zu renovieren. Nick Candy, der sich als „gescheiterter Bilanzbuchhalter“ bei einer Werbeagentur „mit überhaupt keinen Qualifikationen“ bezeichnete, und sein Bruder Christian, der in einer Investmentbank jobbte, entdeckten ihr Talent als Inneneinrichter und Immobilienspekulanten. 1999 gründeten sie ihre Firma „Candy & Candy“.